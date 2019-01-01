بلهندة يوضح موقفه من البقاء أو الرحيل عن جلطة سراي

عروض عدة للنجم المغربي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح يونس بلهندة، النجم المغربي، موقفه من العروض التي وصلته له في الفترة الماضية واستمراره من عدمه في صفوف جلطة سراي.

وأشارت تقارير في الفترة الماضية لوجود اهتمام من نيس وموناكو لإعادة اللاعب للدوري الفرنسي، بالإضافة لعروض من الدوري القطري.

وقال بلهندة مع "ياهو": "الوضع بسيط، أمتلك عقداً لعامين ونصف مع جلطة سراي، كنت مصاباً وتم علاجي بشكل طيب ولا يمكنني الانتظار للعودة". اختيارات المحررين جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

جول 25 - رسمياً | محمد صلاح أفضل لاعب عربي للعام الثاني على التوالي

جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

جول 25 - عيسى ماندي: حياتي تغيرت في بيتيس وأمم إفريقيا بوابة عودة الجزائر

مانشستر سيتي 8 × 0 أليسون .. من يتفوق في صراع "الصواريخ بعيدة المدى"؟

ودّعنا أمس سنة 2018، واليوم نقوم بإعادة الزمن للوراء من أجل استحضار أبرز الأحداث الكروية في السنة.

ذكريات كثيرة، مفاجآت، أفراح، أتراح ولحظات ستبقى عالقة في التاريخ، فما لحظتك المفضلة؟ #YallaGoal pic.twitter.com/xvGHxhecIq — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2019

المجازفة أم إعادة سيناريو الذهاب - ماذا يفعل كلوب ضد مانشستر سيتي؟

وأضاف: "كل سوق انتقالات يعود اسمي للظهور، وهذا أمر يصيبني بالسرور، ولا كني لا أتفاوض مع أي أحد".

وختم: "لا أتفاوض مع أي أندية فرنسية أو قطرية، لم أطلب الرحيل عن النادي وأنا سعيد هنا".

وسبق لبلهندة اللعب على سبيل الإعارة مع نيس في 2017، كما تألق في السابق مع مونبلييه بالدوري الفرنسي.