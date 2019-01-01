بلهندة يقترب من الانضمام لاتحاد جدة

الاتحاد يسعى للهروب من الهبوط في الموسم الحالي بتدعيمات قوية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن اقتراب يونس بلهندة، لاعب جلطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من الرحيل.

وكان بلهندة هدفًا للكثير من الأندية السعودي في الفترة الأخيرة، مما يقربه من الرحيل عن جلطة سراي، حيث يرغب كلًا من الهلال والاتحاد في ضمه.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "فوتبول أرينا" التركية، أن جلطة سراي وافق على رحيل بلهندة إلى الهلال بمقابل مادي ما يقرب من 9 ملايين يورو.

وأشارت التقارير بعد ذلك أن بلهندة ابتعد عن الهلال حيث اكتمل أجانب الزعيم في الموسم الحالي ولا يستطيع أن يتعاقد مع اللاعب المغربي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، أن بلهندة سيتواجد في السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة، لإنهاء إجراءات انضمامه للاتحاد.

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ويسعى الاتحاد في الهروب من دوامة الهبوط في الموسم الحالي، بعد تواجده في المركز الـ15 في الدوري السعودي برصيد 10 نقاط فقط.