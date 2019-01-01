بلماضي: هدفنا المقبل واضح.. التأهل لمونديال قطر 2022

المنتخب الجزائري يسعى لمواصلة الإنجازات في المرحلة المقبلة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري عن طموحه في الفترة المقبلة مع محاربي الصحراء، من أجل استمرار تحقيق الإنجازات.

وكان المنتخب الجزائري قد توج ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر مؤخرًا، وخطف اللقب من السنغال في النهائي.

وقال بلماضي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "أرغب كل صباح في تطوير اللاعبين وفي حالة عدم قدرتي على ذلك سأرحل في الحال".

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وأضاف: "من يعتقد أن الجزائر حققت لقب إفريقيا بفضل لاعب أو اثنين فقط أو بفضلي أنا، فهذا خطأ بالطبع، فالبطولة نتيجة لعمل جماعي".

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واختتم بلماضي تصريحاته قائلًا: "في الوقت الحالي هدفنا المقبل واضحًا، وهو التأهل إلى كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر".

ويسعى المنتخب الجزائري للحفاظ على مستوى اللاعبين الذين ظهروا به في كأس الأمم الإفريقية 2019 خلال المرحلة المقبلة.