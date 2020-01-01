بلماضي: لو حقق مورينيو أو جوارديولا ما حققه زيدان كنا سنلقبهم بالعباقرة

جمال بلماضي يتغزل في الفرنسي زين الدين زيدان.

عبر الجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب بلاده، عن إعجابه بشخصية المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، بعد الإنجازات التي حققها مع الفريق الملكي.

جمال بلماضي نجح في التتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 مع منتخب الجزائر، والتي أقيمت في مصر الصيف الماضي، بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية بهدف دون رد.

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بلماضي قال خلال تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "هناك من لا يدرك أهمية زين الدين زيدان كمدرب، فهو مدرب عبقري".

المدرب الجزائري تابع: "أنا معجب بالإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، والألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، والفرنسي زين الدين زيدان بشكل كبير".

واختص بلماضي حديثه المدرب الفرنسي زيدان، حيث قال: "البعض لا يدرك أن زيدان مدرب عظيم، وإذا فاز مورينيو أو جوارديولا بثلاث بطولات متتالية لدوري أبطال أوروبا، فسنقول عليهم إنهم عباقرة".

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وواصل مدرب المنتخب الجزائري حديثه قائلًا: "زيدان يمثل شكلًا من أشكال العبقرية، حتى لو لم يحدث ثورة في اللعب من الناحية التكتيكية".

واختتم جمال بلماضي تصريحاته قائلًا: "لا بد من أن نتحدث عن فلسفة بعض المدربين، الذين لم يحققوا الفوز بأي شيء، ما الذي نريده؟ هل يُحكم علينا كمدربين بناء على الانتصارات أم على الفلسفة؟ ما يتطلع إليه الناس دائمًا هو الفوز".

وحقق زيدان بطولة دوري أبطال أوروبا كمدرب 3 مرات، أعوام 2016 و 2017 و 2018، رفقة فريق ريال مدريد، وحصل عليها مرة واحدة كمدرب مساعد عام 2014.