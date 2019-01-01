بلماضي ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب لعام 2019 من فيفا

المدرب الجزائري ضمن 10 مرشحين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة المدربين العشرة المرشحين لجائزة "أفضل مدرب" لعام 2019.

وضمت القائمة جمال بلماضي المدير الفني للجزائر والمتوج مع المنتخب بكأس أمم أفريقيا 2019 التي انتهت مؤخرًا في مصر.

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وسيُنافس بلماضي كلًا من ديديه ديشان ومارسيلو جاياردو وريكاردو جارسيا وبيب جوارديولا ويورجن كلوب وماوريتسيو بوتشيتينو وفيرناندو سانتوس وإريك تين هاج وأخيرًا البرازيلي تيتي المتوج مع البرازيل بلقب كوبا أمريكا هذا الشهر.

المدرب صاحب الـ43 عامًا بدأ مسيرته المهنية مع فريق لخويا القطري عام 2010 وحقق معه المفاجأة بالفوز بلقب دوري قطر للنجوم موسمين متتاليين قبل أن يرحل بعد البداية السيئة لموسم 2012-2013.

وعمل بلماضي مع منتخب قطر الرديف وتُوج معه ببطولة اتحاد غرب آسيا، قبل أن يقضي فترة جيدة جدًا مع منتخب قطر الأول قاده خلالها للفوز بلقب خليجي 22 بالانتصار على السعودية في المباراة النهائية.

وأخيرًا وقبل توليه مهمة تدريب الجزائر خلف رابح مادجر، عمل بلماضي مع الدحيل القطري وحقق معه عدة إنجازات أبرزها الفوز بالدوري القطري مرتين.