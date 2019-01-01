بلعمري يهدد الشباب لتعديل عقده

بلعمري يسعى لتعديل قيمة عقده

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الجزائري جمال بلعمري مدافع الشباب السعودي طالب بتعديل عقده مع الفريق خلال الفترة الحالية.

وكان بلعمري قد توج مع منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية مؤخرًا التي أقيمت في مصر، على حساب السنغال في النهائي وقدم مستوى مميز.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن بلعمري هدد بعدم خوض تدريبات الاتفاق خلال هذه الفترة إذا لم يتم تعديل قيمة العقد.

وأشارت الصحيفة أن بلعمري يسعى لتعديل قيمة عقده مع الشباب، وإن لم يقوموا بتجديده سيتخذ خطوة الرحيل حيث سيكون خسارة كبيرة للشباب.

ويمتد عقد بلعمري مع الشباب السعودي حتى 2021 وقيمة التعاقد هي مليون ونصف دولار في الموسم، ولكنه يريد تعديله في الوقت الحالي.

وكان بلعمري انضم للشاب عام 2016 قادمًا من وفاق سطيف الجزائري بعد الظهور القوي مع الفريق في البطولات الإفريقية والدوري المحلي.