بلعمري: أتمنى تدخل الجزائر لإعادتي لأرض الوطن خلال أزمة كورونا

بلعمري يعد من أفضل المدافعين في الدوري السعودي

طالب الجزائري جمال بلعمري مدافع الشباب السعودي، بلاده بالتدخل من أجل عودته إلى عائلته خلال الفترة الحالية في ظل تفشي فيروس كورونا.

تفشي فيروس كورونا حول العالم جعل الأنشطة الرياضية تتعلق، مما أدى إلى عودة اللاعبين إلى بلادها خلال الفترة الحالية حتى انتهاء الأزمة.

بلعمري يعد من أبرز المدافعين في الدوري السعودي في الوقت الحالي ومن المحتمل أن يرحل عن الليوث خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقال بلعمري في تصريحات اليوم الخميس، إنه يرغب في تدخل بلاده من جل إخراجنا من السعودية والعودة إلى الجزائر في الوقت الحالي.

وكان بلعمري مؤيدًا لموقف خير الدين مضوي، والذي ناشد هو أيضًا سلطات بلاده بالتدخل بإعادة العالقين حول العالم إلى الجزائر سريعًا.

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وأضاف بلعمري: "نحن نرغب في العودة إلى أرض الوطن للوقوف بجانب أسرنا في الأزمة الحالية، وننتظر أن تُحل الأزمة خلال الفترة القليلة المقبلة".

ورفض مدافع المنتخب الجزائري الحديث عن كرة القدم لما تمر به الأنشطة الرياضية من توقف حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.