فريد من نوعه في بلجيكا .. ناصر الخليفي يستحوذ على نادٍ أوروبي جديد

أصبحت QSI المالك الوحيد لنادي باريس سان جيرمان في عام 2012، على الرغم من أن حصتها قد انخفضت منذ ذلك الحين إلى حوالي 86 في المائة لأسباب استراتيجية. وتمتلك الشركة، التي يقودها ناصر الخليفي، منذ أكتوبر 2022 حصة أقلية في نادي براجا البرتغالي الذي يحتل مركزًا متقدمًا في الدوري.

ويُعتبر نادي أوبن البلجيكي مألوفًا تمامًا بالنسبة للمالكين القطريين. فقد كان النادي مملوكًا لقطر منذ عام 2012 من خلال مؤسسة «أسباير زون» (Aspire Zone Foundation). وفي أواخر ديسمبر، وقعت كل من شركة «QSI» ومؤسسة «أسباير» على إعلان نوايا للاستحواذ على النادي.

وقد نجحت هذه الصفقة، وبذلك أصبحت شركة QSI نشطة الآن في بلجيكا أيضًا، حيث يلعب نادي أوبن في الدرجة الثانية. وقد هبط النادي في عام 2024 من دوري «جوبيلر برو ليج»، وبدأ الموسم الجديد بشكل جيد تحت قيادة المدرب فيليس مازو، حيث حصد تسع نقاط من أربع مباريات.

وجاء في البيان أن "شركة QSI ونادي أوبن تعاونا بشكل وثيق لوضع أساس متين للتطوير الرياضي والاقتصادي للنادي على المدى الطويل.

"وشمل ذلك بشكل خاص تعزيز الهيكل الرياضي وتشكيلة الفريق الأول، ومواصلة تشجيع المواهب الشابة، وإبرام شراكات تجارية جديدة.

"ورغم أن نادي أوبن يستفيد من الخبرة الدولية وشبكة علاقات شركة QSI، فإن النادي سيواصل البناء على هويته الفريدة باعتباره النادي الوحيد لكرة القدم المحترفة في الجزء الناطق بالألمانية من بلجيكا، وسيظل على صلة وثيقة بمشجعيه وشركائه وأصحاب المصلحة الإقليميين".