دي بروينه يصف اليورو بالبطولة المزيفة

هجوم عنيف من نجم مانشستر سيتي على طريقة إقامة البطولة

وصف كيفن دي بروينه، بطولة يورو 2020 القادمة بالمسابقة المزيفة، نظراً للطريقة التي ستجرى بها قرعة دور المجموعات.

بلجيكا تأهلت لليورو بعد فوزها بجميع مبارياتها في التصفيات، لتتأهل للبطولة المقامة في 12 مدينة مختلفة بقارة أوروبا.

القرعة ستقام يوم 30 نوفمبر الجاري، ونظراً للوائح الدول المستضيفة للمجموعات، بلجيكا علمت أنها ستكون بالمجموعة الثانية مع روسيا والدنمارك.

وهو ما علق عليه دي بروينه قائلاً:"من العار معرفة الفرق التي سنلعب أمامها قبل القرعة بهذه الطريقة، الأمر يبدو لي وكأنها مسابقة مزيفة".

وأضاف:"كرة القدم الآن أصبحت تتعلق بالأموال أكثر من أي شيء آخر مما يفقدها جمالها".

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ونجح نجم مانشستر سيتي في تسجيل 4 أهداف بـ6 مباريات خاضها مع منتخب بلاده في التصفيات وصنع 6 آخرين.

ويستعد دي بروينه لمواجهة شرسة الأسبوع القادم مع ناديه أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي، طمحاً للعودة مرة أخرى لسباق المنافسة على البطولة.