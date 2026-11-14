فان بوميل يحذر: إيطاليا الآن ليست التي هزمناها في روما.. ولوكاكو جاهز للقمة

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لا تهزم فرنسا بسهولة..

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"إنها إيطاليا مختلفة تمامًا عن تلك التي واجهناها في المباراة الافتتاحية. لقد أصبحوا أكثر استقرارًا وتطوروا كثيرًا في وقت قصير، فأنت لا تهزم فرنسا بهذه السهولة". بهذه الكلمات استهل مارك فان بوميل، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، مؤتمره الصحفي في العاصمة بروكسل، قبل مواجهة إيطاليا المرتقبة مساء الغد في دوري الأمم الأوروبية.

"مباراة إقصائية وليست نهائيًا"

وأضاف مدرب بلجيكا، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا": "من اللافت أنهم تمكنوا من قلب النتيجة أمام فرنسا، لكنني لم أتفاجأ بذلك".

وتابع: "مباراة الغد ليست نهائيًا، فالأمر يتعلق بالتأهل من عدمه وليس بالفوز بلقب، لذلك أراها أقرب إلى مباراة إقصائية. إنها أيضًا اختبار جيد، لأننا سنواجه مواقف مشابهة في بطولة أمم أوروبا".

وواصل: "نحن قادمون من انتصار يمنحنا الثقة في تطبيق أسلوب لعبنا، وهو أمر صعب دائمًا مع المنتخبات الوطنية. إيطاليا تملك أفضلية بالطبع لأن التعادل يكفيها، رغم أن ذلك قد يخلق لديهم بعض الشكوك. أما نحن فنريد الفوز دائمًا، بغض النظر عن المكان الذي نلعب فيه".

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إيطاليا أكثر صلابة

وأوضح فان بوميل: "هذه إيطاليا مختلفة عن الفريق الذي واجهناه في الجولة الافتتاحية. أصبحوا فريقًا أكثر صلابة، وتحسنوا بشكل كبير في وقت قصير. لا يمكنك أبدًا أن تهزم فرنسا بسهولة".

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وأضاف: "من الإيجابي جدًا أن إيطاليا نجحت في الرد، لكنني لست متفاجئًا. كنا نستحق أكثر من مباراتنا على أرضنا أمام فرنسا".

هوية واضحة للشياطين الحمر

وتابع مدرب بلجيكا: "الآتزوري يملكون تلك الأفضلية، وقد تخلق لديهم بعض الشك. في المقابل، نحن نريد الفوز دائمًا مهما كانت الظروف. الفوز في أي مباراة يمنحك مزيدًا من الثقة".

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وأضاف: "نريد أن نمنح أسلوب لعبنا هوية واضحة، حتى وإن كان ذلك صعبًا مع منتخب وطني. تعجبني الطريقة التي نلعب بها، ونحن قادرون على نقل هذه الثقة إلى أرض الملعب".

لوكاكو جاهز ودي كيتيلاري "مهاجم عصري"

وعن حالة روميلو لوكاكو، قال فان بوميل: "تدرب أمس، وشارك في الحصة التدريبية كاملة اليوم أيضًا، وهو متاح لمباراة الغد. وجميع اللاعبين الآخرين جاهزون كذلك".

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وأضاف: "وجود روميلو مهم للغاية، سواء بدأ أساسيًا أو شارك بديلًا. على خصومنا أن يضعوا ذلك في حساباتهم، فهو يملك خبرة كبيرة في المباريات الكبرى".

وعن تشارلز دي كيتيلاري، اختتم حديثه قائلًا: "إنه يتحول تدريجيًا إلى مهاجم عصري. سريع وقوي، ويجيد الاحتفاظ بالكرة، ويتمتع ببنية جسدية قوية. يستطيع النزول لاستلام الكرة ثم التسجيل. إنه مهاجم يسعدك وجوده في فريقك، ونحن سعداء بوجوده معنا".

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وكانت بلجيكا قد افتتحت مشوارها في المجموعة بفوز على إيطاليا (2-0) في روما، في أول مباراة لفان بوميل مع المنتخب البلجيكي.