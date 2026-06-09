بلجيكا ضد مصر: نظرة عامة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته





كأس العالم - المجموعة 7 لومن فيلد

ستنطلق مباراة بلجيكا ومصر في 15 يونيو 2026 الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش و16:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

Getty

بلجيكا ضد مصر: سياق المباراة

تحمل المباراة التي ستقام في سياتل أهمية كبيرة للفريقين اللذين يعتزمان تحقيق انطلاقة قوية في واحدة من أكثر المجموعات تنافسية في البطولة. مع تزايد التوقعات في الوطن، سيسعى مدرب بلجيكا رودي جارسيا إلى إثبات أن نهجه التكتيكي المرن والانتقالي يمكن أن ينجح على أكبر مسرح كروي مع جيل ديناميكي يضم كيفن دي بروين وجيريمي دوكو ولويس أوبيندا. يقف في طريقهم منتخب مصر المنضبط والمقاوم بقيادة حسام حسن، الذي تجعل هويته الهيكلية البراغماتية من الصعب للغاية اختراق دفاعات الفراعنة، معتمداً على أخلاقيات العمل الجماعي الدؤوبة والتهديد الهجومي العالمي المستوى لمحمد صلاح لمعاقبة الخصوم. على خلفية ملعب سياتل المثير للإعجاب (لومين فيلد)، المشهور بصوته المدوي، وقاعدة جماهيره المحلية المتحمسة، وإطلالاته الرائعة على أفق وسط المدينة، من المتوقع أن تكون هذه المواجهة واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

مع وجود منافسين قويين مثل إيران ونيوزيلندا في المجموعة G، لا يمكن لأي من الفريقين أن يتعثر في البداية. ستنظر بلجيكا إلى هذه المباراة على أنها فرصة لتعزيز سمعتها بين نخبة العالم، والاقتراب من تكرار أو تجاوز إنجازها التاريخي بالوصول إلى المركز الثالث في 2018، وإظهار النضج التكتيكي لقائمة لاعبيها المتطورة بعد الجيل الذهبي. من ناحية أخرى، تصل مصر حريصة على إثبات أن هذا الفريق قادر أخيرًا على كسر حاجزها التاريخي والتأهل إلى ما بعد دور المجموعات لأول مرة في تاريخ مشاركتها في كأس العالم. مع إضاءة الأضواء الساطعة في شمال غرب المحيط الهادئ، سيكون من المستحيل تجاهل حدة وضغط مباراة افتتاح كأس العالم، حيث من المرجح أن تلعب الانضباط التكتيكي وإدارة التشكيلة والقدرة على التكيف مع لوائح الاستبدال الصارمة للفيفا دورًا حاسمًا في تحديد من سيحصد فوزًا ثمينًا في المباراة الافتتاحية.

اقرأ المزيد: كيفية مشاهدة وبث مباشر لكأس العالم 2026

الطريق إلى كأس العالم 2026

Getty Images

الانتقال السلس لبلجيكا على الصعيد القاري

حجزت بلجيكا مقعدها في البطولة من خلال مسيرة تأهيلية فعالة للغاية وخالية من الهزائم، مما ضمن لها بسهولة صدارة مجموعتها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). ورغم أن عصر "الجيل الذهبي" الشهير قد انتهى رسمياً، إلا أن الفريق نجح في دمج طاقة جديدة ومتفجرة في تشكيلة الفريق دون أن يفقد زخمه التنافسي. سيطر "الشياطين الحمر" سيطرة كاملة على مبارياتهم، مستخدمين نظاماً مرنًا للغاية يعتمد على الضغط العالي، مما جعل منافسيهم القاريين يلاحقون الظلال.

كان المحرك الرئيسي لرحلة تأهلهم هو الهجوم الانتقالي السريع للغاية، إلى جانب خط وسط مستقر ترتكز قوته على الرؤية الخالدة لـ كيفن دي بروين. وفي الهجوم، نجح التسارع الهائل لجيريمي دوكو، إلى جانب التسديدات الدقيقة للويس أوبيندا، في تمزيق خطوط الدفاع بشكل متكرر. وبفضل حصدها النقاط الكاملة باستمرار سواء على أرضها في بروكسل أو خلال المباريات الصعبة خارج أرضها في أنحاء أوروبا، حسمت بلجيكا بثقة وبسهولة صدارة مجموعتها قبل انتهاء المباريات، مما يثبت أن هويتها التكتيكية الحديثة جاهزة تمامًا للمرحلة الكبرى.

رحلة مصر المهيمنة في القارة الأفريقية

حجزت مصر مقعدها في أمريكا الشمالية من خلال مسيرة قوية لا هوادة فيها عبر الماراثون المكثف لمجموعات تصفيات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. تحت قيادة حسام حسن الحماسية والمحفزة للغاية، فرضت الفراعنة سيطرتها مبكراً على مجموعتها في التصفيات ورفضت التخلي عنها، وحولت مبارياتها على أرضها إلى حصن منيع وتعاملت مع الأجواء المعادية في المباريات الخارجية بنضج كبير.

كان أساس نجاح مصر هو التوازن المثالي بين التماسك الدفاعي الصارم واللعب الهجومي المرتد القاتل. وبينما كان قلب الدفاع الصلب يخنق باستمرار منافذ الإبداع لدى الخصم، كان الفريق ينتقل بسرعة مخيفة إلى الهجوم لتغذية خط هجومه المتميز. حمل محمد صلاح مرة أخرى أحلام أمة على عاتقه، حيث كان المحرك الإبداعي الرئيسي والهداف الأول طوال دورة التصفيات. وبالجمع بين هذا التألق الفردي المتميز وأخلاقيات الفريق المنضبطة للغاية، تفوقت مصر بشكل شامل على منافسيها في المجموعة لتضمن تأهلها المباشر إلى البطولة، متلهفة لإظهار القوة الحقيقية لهذا الجيل للعالم.

أخبار فريقي بلجيكا ومصر

أخبار منتخب بلجيكا

وصلت "الشياطين الحمر" إلى معسكرها استعداداً للبطولة مدعومة بثقة هادئة نابعة من حملة تصفيات قارية لم تشهد أي هزيمة، مما أشار بسلاسة إلى بزوغ فجر عهد جديد. وقد حدد المدرب رودي جارسيا تشكيلة مكونة من 26 لاعباً تتميز بالديناميكية والطاقة العالية، وتجمع بشكل مثالي بين الخبرة الأسطورية والمواهب الشابة المتألق. ويبقى التنظيم داخل المعسكر متماسكاً للغاية، حيث تبدو الأنظمة التكتيكية أمراً طبيعياً على أرضية الملعب. وأهم ما يميز بلجيكا هو الحالة البدنية المثالية لمصمم اللعب، مما يضمن أن العمود الفقري للفريق يعمل بأقصى طاقته في المباراة الافتتاحية.

تم اختيار لويس أوبيندا لقيادة خط الهجوم، مع ضمان أن يسبب جيريمي دوكو، الجناح المتفجر لمانشستر سيتي، فوضى من الجانب الأيسر بفضل تسارعه المباشر المرعب. سيتولى كيفن دي بروين، الذي لا يزال في قمة مستواه، مكانه الصحيح في قلب خط الوسط المتقدم ليتحكم في وتيرة المباراة. على الصعيد الدفاعي، من المتوقع أن يقود غابرييل ماغالهايس، لاعب أرسنال - المؤهل للانضمام إلى المنتخب بفضل أصوله - خط الدفاع الرباعي إلى جانب ووت فايس، بينما سيحتل كوين كاستيلز مكانه بين القائمين كحارس مرمى أول بلا منازع.

Getty Images

أخبار منتخب مصر

وصل منتخب "الفراعنة" إلى سياتل مدفوعًا بحماس شديد بعد مسيرة قوية في التصفيات الأفريقية أعادت تأكيد هيمنته على القارة. وقد حدد المدرب حسام حسن تشكيلة من 26 لاعباً تتمتع بانضباط صارم، وتستند إلى نواة قوية من النجوم الأوروبيين ذوي الخبرة والعمود الفقري المتميز لعملاقي الدوري المحلي في القاهرة. وفي حين عمل المعسكر بشكل مكثف على صقل التماسك الدفاعي، فإن الخبر الإيجابي الأبرز هو أن النجم الأيقوني لمصر يصل في قمة جاهزيته وخالياً من الإصابات التي أعاقت مشاركاته في البطولات السابقة.

ومن المؤكد تماماً أن محمد صلاح سيشارك في الجناح الأيمن، حاملاً على عاتقه عبء التسجيل والإبداع الرئيسي لمنتخب بلاده. ومن المرجح أن يشاركه في خط هجوم خطير ومباشر كل من المهاجم مصطفى محمد وعمر مرموش. وفي وسط الملعب، سيوفر مروان عطية، الذي لا يعرف الكلل، الصلابة الدفاعية لتثبيت خط الوسط، بينما يقود أحمد حجازي، ذو الخبرة، خط دفاع صلب أمام الحارس المخضرم محمد الشناوي.

الملفات الشخصية للمدربين وفلسفاتهم التكتيكية

رودي جارسيا (بلجيكا)

Getty Images

يتمتع رودي جارسيا بخبرة كبيرة وبمهارات تكتيكية حديثة، وقد أضفى مرونة تكتيكية وخط هجوم عمودي قوي على المنتخب البلجيكي الذي يمر بمرحلة انتقالية بعد جيله الذهبي الشهير. دخل غارسيا الأضواء الدولية بسمعة مبنية على الدقة التحليلية الحادة والألقاب في دوري كرة القدم للأندية النخبة، وأعاد تنشيط "الشياطين الحمر" تمامًا، ونجح في إبعاد الفريق عن أسلوبه البطيء الذي يعتمد على الاستحواذ، وتطبيق خطة انتقالية عالية الطاقة تناسب تمامًا مواهب بلجيكا الشابة والسريعة للغاية.

من الناحية التكتيكية، يطبق غارسيا فلسفة مرنة وهجومية تعطي الأولوية للضغط عالي الكثافة والتقدم العمودي الفوري. وهو يفضل نظامًا عالي التكيف ينتقل بسلاسة بين تشكيلة 3-4-2-1 وتشكيلة 4-2-3-1 الديناميكية، معتمدًا على لاعبي خط الوسط الموهوبين تقنيًا لشن هجمات سريعة لحظة استعادة الكرة. يرفض غارسيا تمامًا دورات الاستحواذ السلبية، ويطالب لاعبيه باستغلال المساحات خلف دفاعات الخصم بتوزيعات فورية تكسر خطوط الدفاع. سيكون التحدي التكتيكي الرئيسي الذي يواجهه في سياتل هو ضمان بقاء خط دفاعه المتقدم محصنًا ضد الفرق المتميزة في الانتقالات التي تسعى لاستغلال المساحات خلف ظهيري الجناح المتقدمين.

حسام حسن (مصر)

Getty Images

يُعد حسام حسن شخصية أسطورية في تاريخ كرة القدم الأفريقية، ويجلب معه شغفًا هائلاً وانضباطًا شديدًا ودافعًا نفسيًا عميقًا إلى منصب المدير الفني للمنتخب المصري. وقد نجح هذا المدرب الكاريزمي في غرس إيمان جماعي راسخ وتناغم هيكلي صارم في صفوف فريقه، مما أكسبه ثناءً واسعًا لقدرته على تنظيم وحدة ملتزمة بشدة وقادرة على إحباط أرقى الفرق في العالم.

يتبنى حسن نهجًا دفاعيًا عمليًا يضع السلامة في المقام الأول، حيث يعتمد عادةً على تشكيلة 4-3-3 المتماسكة أو تشكيلة 4-1-4-1 القوية ذات الخط الخلفي المنخفض، والمصممة لتضييق كل المساحات في الوسط والثلث الخلفي. يعتمد نظامه على الانضباط التام في المواقف، والتغطية الصارمة للمناطق، ومعدل عمل مكثف من لاعبي خط الوسط لإحباط الإبداع في الوسط. وبمجرد الحصول على الكرة، تعتمد هوية حسن التكتيكية على انتقالات فورية ودقيقة، متجاوزًا مراحل البناء الطويلة لإطلاق العنان على الفور لجناحيه النخبة المتفجرين في المساحات المفتوحة. وسيكون هدفه الأساسي في هذه المباراة الافتتاحية هو إحباط محرك الإبداع البلجيكي، والحفاظ على تشكيل دفاعي لا تشوبه شائبة، والاستفادة من تهديد الهجمات المرتدة ذات المستوى العالمي لمحمد صلاح لتأمين نتيجة تاريخية.

قائمة 26 لاعباً لكأس العالم

تشكيلة بلجيكا في كأس العالم

حراس المرمى: تيبو كورتوا، سين لامينز، مايك بندرز

المدافعون: تيموثي كاستاني، زينو ديباست، ماكسيم دي كويبر، كوني دي وينتر، براندون ميشيل، توماس مونييه، ناثان نغوي، جواكين سيس، آرثر ثيات

لاعبو الوسط: كيفن دي بروين، أمادو أونانا، نيكولاس راسكين، يوري تيلمانز، هانز فاناكن، أكسل فيتسل

المهاجمون: تشارلز دي كيتيلير، جيريمي دوكو، ماتياس فرنانديز-باردو، روميلو لوكاكو، دودي لوكباكيو، دييغو موريرا، أليكسيس سايليمايكرز، لياندرو تروسارد

تشكيلة مصر في كأس العالم

حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شبير، محمد علاء

المدافعون: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ

لاعبو الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد، محمود صابر، أحمد سيد "زيزو"، إمام عاشور، مصطفى زيكو، محمود حسن "تريزيغيت"، إبراهيم عادل، هيسام حسن

المهاجمون: محمد صلاح، عمر مرموش، أكتاي عبد الله، حمزة عبد الكريم

Getty Images

المواجهات الرئيسية بين بلجيكا ومصر

روميلو لوكاكو ضد محمد عبد المنعم: ستكون هذه المواجهة بمثابة معركة بين العمالقة داخل منطقة الجزاء. لوكاكو، المهاجم البلجيكي الذي حطم الأرقام القياسية ويتمتع بقدرات بدنية هائلة، والذي يمثل محور هجوم "الشياطين الحمر"، يعتمد في أدائه على القوة البدنية الهائلة، والقدرة على الاحتفاظ بالكرة بشكل متفجر، والحركة الدؤوبة داخل منطقة الجزاء. سيكون محمد عبد المنعم في مرمى النيران تمامًا؛ حيث يجب على المدافع المصري الحازم، الذي يشكل حجر الأساس الدفاعي للفراعنة، أن يستخدم سرعته الفائقة في العودة، وتوقيته المثالي، وتدخلاته القوية ليحرم لوكاكو من أي مساحة للتخلص من رقابة مدافعه والتسديد.

جيريمي دوكو في مواجهة خط الدفاع المصري المنخفض: يدخل دوكو البطولة بصفته المحرك الإبداعي بلا منازع للمنتخب البلجيكي والمصدر الهجومي الديناميكي على الجناح. وسيسعى إلى خلق مواقف فردية 1 ضد 1 على الأطراف، مستغلاً مهاراته العالمية في المراوغة، وحركاته المراوغة المتفجرة، وتسارعه الحاد لإجبار الظهيرين على الخروج وفتح ثغرات في دفاع الخصم. ومع ذلك، فإنه سيواجه خط دفاع مصري متناسق للغاية ومنظم بشدة بقيادة محمد هاني وخط وسط يوفر التغطية. هل يمكن لأناقة دوكو الفردية وتسارعه المذهل أن يكسروا خط الدفاع الأفريقي المنخفض العنيد والمتماسك الذي يزدهر في إحباط الجناحين النخبة؟

كيفن دي بروين ضد مروان عطية: ساحة المعركة التكتيكية النهائية في قلب الملعب. عطية هو الدرع الدفاعي الذي لا يكل والعقل التكتيكي للفراعنة، حيث يجلب طاقة هائلة، وإحصائيات اعتراضات نظيفة، ومقاومة ضغط من النخبة لحماية خط الدفاع الرباعي. سيكلف دي بروين بمهمة تنظيم وتيرة الهجوم للشيطان الأحمر من دوره في خط الوسط المتقدم، مستخدماً تمريراته المميزة في نصف المساحة، وركضاته القوية، ورؤيته التي لا تضاهى لإخراج عطية من موقعه وإشعال انتقالات بلجيكا العمودية إلى الثلث الأخير.

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير رودي جارسيا منتخب بلجيكا في حملة كأس العالم هذه. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات في صفوف الشياطين الحمر قبل هذه المباراة، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية المحتملة. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة بمجرد تأكيد أخبار الفريق الرسمية.

كما لم يؤكد مدرب مصر حسام حسن تشكيلته الأساسية بعد، ولا توجد معلومات متاحة حاليًا عن إصابات أو إيقافات في صفوف الفراعنة. ومن المتوقع صدور المزيد من التحديثات حول التشكيلة في الأيام التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل بلجيكا هذه المباراة في حالة ممتازة، بعد فوزها في أربع من آخر خمس مباريات وتعادلها في واحدة. كانت آخر مباراة لها هي الفوز الساحق 5-0 على تونس في 6 يونيو، بعد فوزها 2-0 خارج أرضها على كرواتيا في 2 يونيو. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، فازت بلجيكا على الولايات المتحدة 5-2 وليختنشتاين 7-0 في تصفيات كأس العالم، وكان التعادل 1-1 مع المكسيك هو النقطة الوحيدة التي شابت سجلها. خلال تلك المباريات الخمس، سجلت بلجيكا 15 هدفاً واستقبلت هدفين فقط.

أما سجل مصر في الفترة الأخيرة فهو متفاوت، حيث حققت فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر نتيجة لها هي الهزيمة 2-1 أمام البرازيل في 6 يونيو، على الرغم من أنها فازت قبل ذلك على روسيا 1-0 في 28 مايو. وقد أظهر التعادل السلبي مع إسبانيا في مارس أن فريق الفراعنة قادر على التحلي بالانضباط الدفاعي، كما أثبت الفوز 4-0 على السعودية في وقت سابق قدراته الهجومية. حافظت مصر على شباكها نظيفة في مباراتين من أصل خمس مباريات.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت آخر مواجهة بين هذين الفريقين في 18 نوفمبر 2022، في مباراة ودية فازت فيها مصر 2-1 على بلجيكا. وقبل ذلك، فازت بلجيكا 3-0 في مباراة ودية في يونيو 2018. وتعود المباراة الوحيدة الأخرى في السجلات المتاحة إلى فبراير 2005، عندما فازت مصر على بلجيكا 4-0 في القاهرة. في المباريات الثلاث المسجلة، حقق كل فريق فوزًا واحدًا في آخر لقاءين، مع تفوق بلجيكا في نتيجة مباراة 2018.

الترتيب

في المجموعة G من كأس العالم 2026، تدخل بلجيكا هذه المباراة في المركز الأول، بينما تحتل مصر المركز الثاني.