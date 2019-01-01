بلجيكا تعلن قائمتها ومارتينيز يطمئن الجماهير

لا مفاجآت في قائمة بلجيكا

أعلن الحساب الرسمي لمنتخب بلجيكا على تويتر القائمة الرسمية المستدعاة للتوقف الدولي المقبل، والتي لم تشهد أي مفاجآت تذكر.

وسيلعب منتخب بلجيكا أمام مضيفه المنتخب الروسي السبت بعد المقبل، ثم يستضيف قبرص في العاصمة البلجيكية بروكسل بعدها بثلاثة أيام، وذلك ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وضمت القائمة كل من تيبو كورتوا وسيمون مينيوليه وماتس سيلز وهيندريك فان كومبروج في حراسة المرمى، وفي الدفاع توبي ألديرفيرلد وديدريك بوياتا وجاسون ديناير وإلياس كوباوت ولياندير دينونيكر وميتشيلز وتوماس فيرمايلين.

في وسط الملعب يأتي ناصر الشاذلي ويانيك كاراسكو ويوري تيليمانس وكيفين دي بروين وهانس فانكين ودينيس بريت وأكسيل فيتسل وكاتسانجي وثورجان هازارد.

في الأمام يأتي إيدين هازارد وروميلو لوكاكو وكريستيان بينتيكي وميتشي باتشواي ودرايس ميرتينز وماكسيم ليستينين وديفوك أوريجي وتوسارد وياري وياري فيرشارين.

وحول ذلك أكد روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن جميع اللاعبين المنضمين للقائمة جاهزين تمامًا ولا يعانون من أي إصابة أو أي شيء يشتتهم.

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وأضاف: "علينا خوض المباراتين بكل جدية وعدم التعامل مع إحداهما كأسهل من الثانية، نعاني من غياب بعض اللاعبين ولكن القائمة تمتلك أسماء تستطيع فعل كل شيء"

يذكر أن منتخب بلجيكا يقع في المجموعة الأولى في تصفيات اليورو رفقة كل من روسيا وقبرص واسكتلندا وكازاخستان وسان مارينو.