بلجيكا تحافظ على الصدارة وإيطاليا وهولندا تتقدمان في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي

تصفيات أمم أوروبا تلقي بتأثيرها على الترتيب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أحدث إصداراته لتصنيف المنتخبات، والذي شهد محافظة بلجيكا على الصدارة، وتقدم عدد من كبار القارة الأوروبية عدة مراكز.

وشهدت الأيام الماضية عدة لقاءات دولية ضمن تصفيات أمم أوروبا ودوري الأمم، بالإضافة لاستعدادات المنتخبات لأمم أفريقيا وكوبا أمريكا.

وبقت بلجيكا في المركز الأول بعد الانتصارات على كازاخستان واسكتلندا في التصفيات، واستمرت فرنسا ثانية رغم الخسارة من تركيا ضمن نفس الإطار.

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البرتغال صعدت للترتيب الخامس بعد التتويج بدوري أمم أوروبا، بينما تقدمت هولندا لتصبح الرابعة عشر مشاركة مع إيطاليا بعد النتائج الإيجابية للثنائي.

وارتقت ألمانيا مركزين للمركز الحادي عشر، وكذلك إسبانيا لتصبح السابعة عالمياً، بينما كان التقدم الأكبر هذا الشهر من نصيب كوسوفو بتقدمها 25 نقطة بالترتيب 121 بعد نتائج إيجابية بالتصفيات.

الترتيب شهد أيضاً تقدم المجر، أرمينيا، وماليزيا كلاً منها تسعة مراكز في القفزة الأكبر، بينما كان التراجع الأكبر من نصيب اليونان بنفس العدد بعد خسارتين في تصفيات أمم أوروبا.

ويشهد شهري يونيو ويوليو منافسات كأس أمم أفريقيا وكوبا أمريكا، مباريات سيكون لها تأثير كبير على التصنيف المقبل للاتحاد الدولي.