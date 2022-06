بلا نقاط ولا أهداف.. وثائقي لتجسيد معاناة آرسنال الموسم الماضي

سيستعرض كواليس رحيل أوباميانج

قام نادي آرسنال الإنجليزي، بالإعلان عن الفيلم الوثائقي له بعنوان "All Or Nothing" للكشف عن كواليس ما حدث الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يستعرض الفيلم الصادر من خلال "Amazon Prime" كل ما جرى وراء الكواليس في الموسم الذي خسر فيه آرسنال فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتم إصدارة المقطع الدعائي للفيلم، والذي يظهر فيه المدرب ميكيل أرتيتا وهو يعطي اللاعبين التعليمات ويحاول تحفيزهم، بالإضافة للقطة أخرى للحارس آرون رامسديل وهو في حالة غضب داخل غرفة خلع الملابس.

وقال أرتيتا في إحدى اللقطات:"صفر نقاط وصفر أهداف".

وظهر في لقطة أخرى وهو يحفز اللاعبين، مع وجود صورة خلفه بها مجموعة من الذئاب وعلم آرسنال على الشاشة.

ومن المتوقع أن تغطي السلسلة التي ستصدر في 4 أغسطس القادم، بعض الأحداث الأخرى، مثل رحيل بيير أوباميانج إلى برشلونة وتجريده من شارة القيادة.

ويأتي الفيلم الوثائقي استمرارًا للسلسلة الناجحة التي ركزت من قبل على مانشستر سيتي وتوتنهام، حيث جاء الآن الدور على المدفعجية.

ومن المرجح أن تكون المشاهد قاسية على المشجعين، بسبب خيبة الأمل التي تعرض لها الفريق ببداية الموسم بالخسارة في أول 3 مباريات، وخسارة ديربي شمال لندن أمام توتنهام قبل السقوط ضد نيوكاسل يونايتد بنهاية الموسم ليفقد الفريق مقعد الابطال.

جدير بالذكر أن آرسنال يقوم حاليًا بعمل جيد في سوق الانتقالات، حيث تعاقد مع الجناح البرازيلي الشاب ماركينيوس، والحارس الأمريكي مات تيرنر، ولاعب الوسط البرتغالي فابيو فييرا، واقترب من المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس.

اقرأ أيضًا ..