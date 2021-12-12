بلايلي يمضي ليلته في المستشفى عقب ملحمة الجزائر والمغرب

تم نقل يوسف بلايلي جناح منتخب الجزائر إلى مستشفى "سبيتار" في العاصمة القطرية، الدوحة، بعد نهاية مباراة الجزائر والمغرب في ربع نهائي كأس العرب 2021.

بلايلي سجل هدفًا خرافيًا في مرمى المغرب في الدقيقة 102، في اللقاء الذي فاز به منتخب الجزائر بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وتلقى بلايلي كرة طويلة من دفاع الجزائر، استلمها على صدره واستدار مطلقًا تسديدة صاروخية من منتصف الملعب، هزت شباك أنس الزنيتي حارس المغرب.

ما سبب نقل بلايلي إلى المستشفى؟

وحسب قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، فإن بلايلي خرج بعد نهاية المباراة مباشرة إلى مستشفى "سبيتار" لتلقي العلاج بعد تعرضه لإصابة في الرأس.

ولا توجد تفاصيل عن طبيعة إصابة بلايلي، حيث كان يحتفل بشكل طبيعي مع زملائه في منتخب الجزائر بعد الفوز على المغرب.

عدسة جول 📹



يوسف بلايلي صاحب الهدف العالمي لحظة خروجه مصاباً بعد مباراة المغرب والاحتفالات.



نتمنى الشفاء العاجل للاعب. 🙏#كأس_العرب | #FIFArabCup pic.twitter.com/4pmfs8SBNm — جول العربي - GOAL (@GoalAR) December 11, 2021

فيما أكدت قنوات "الكاس" القطرية عن تواصلها مع المنسق الإعلامي للمنتخب الجزائري، والذي أكد أن اللاعب لا يزال في المستشفى في انتظار التفاصيل والتشخيص.

وقضى بلايلي ليلته حتى الساعات الأولى من صباح الأحد في مستشفى "سبيتار" ولم يكشف منتخب الجزائر حتى الآن عن سبب نقل اللاعب إلى المستشفى.

وبالفوز على المغرب، تأهل منتخب الجزائر إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب 2021 ليواجه منتخب قطر في نصف النهائي.

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