"1 2 3 عد لبلادك" .. بلايلي ضحية عنصرية ملاعب فرنسا

لم تكن ليلة يوسف بلايلي في فرنسا جيدة مساء أمس، إذ أفادت عدة تقارير صحفية أنه تعرض لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقه بريست ضد ريمس في الدوري الفرنسي، كما شهد اللقاء إهداره لكرة جزاء وحصوله على بطاقة صفراء.

الصحفي إلياس رمضاني أكد عبر حسابه على تويتر تعرض الجناح الجزائري لهتافات عنصرية من جماهير ريمس خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب أوجست دولون ضمن الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي.

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إذ كتب "استقبال لطيف لبلايلي في ريمس، ما بين صافرت الاستهجان والإهانات والإشارات الخارجة والهتافات التي تفوح منها رائحة العنصرية، مثل "نحن في فرنسا"، و"وان تو ثري عد إلى بلادك".

Bel accueil pour Belaili à Reims. Entre les sifflets, les doigts d’honneur et les insultes, des chants qui sentent bon le racisme : « On est en France », « One two three, rentre dans ton pays »… pic.twitter.com/ZkRTVvVTzu — Ilyes Ramdani (@Ilyesramdani1) February 20, 2022

ورفض نادي بريست تأكيد صحة تلك المعلومات، مؤكدًا على لسان مديره الرياضي "جريجوري لورينزي" فتح تحقيق في الحادثة بالتنسيق مع إدارة ريمس.

وأضاف "لا يمكننا تأكيد تلك الحادثة، علينا أن ننتظر لفهم حقيقة ما حدث، سنفتح تحقيقًا بالتعاون مع إدارة ريمس ونأمل في الوصول للحقيقة سريعًا".

يُشار إلى أن صاحب الـ29 عامًا كان قد فسخ عقده بالتراضي مع نادي قطر القطري عقب نهاية بطولة كأس العرب في ديسمبر الماضي، وقد رفض عدة عروض عربية لرغبته العودة إلى أوروبا، ونجح بالفعل في التوقيع لنادي بريست عقب غلق سوق الانتقالات الشتوي.

مواجهة ريمس كانت الثالثة لبلايلي مع بريست في الدوري الفرنسي، ومازال يبحث عن هدفه الأول مع الفريق، فيما نجح في صناعة هدف واحد.