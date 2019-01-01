بلاتيني يعلق على قرار القبض عليه من قبل السلطات

النجم السابق ليوفنتوس تحت التحقيقات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي السابق، أي اتهامات بحقه بعدما تم القبض عليه والتحقيق معه من قبل السلطات بخصوص تقاضيه رشاوي.

بلاتيني تم التحفظ عليه مساء الثلاثاء والتحقيق معه لقرابة 15 ساعة بخصوص عمليات رشاوي في التصويت على مونديال 2022 المقبل في قطر.

وقال بلاتيني مع "ليكيب" بعد الإفراج عنه: "ما حدث ليس أمراً ممتعاً بالتأكيد، ضوضاء كثيرة بلا داعي، ولا أفهم دوري في الموضوع".

وواصل: "التحقيق كان طويلاً وأسألة عدة، سألوني عن يورو 2016، وكأس العالم في روسيا وقطر، والفيفا".

وأكد محامي بلاتيني براءة موكله، مؤكداً أن استدعائه والقبض عليه كان لاستجوابه بصفته شاهداً ولأسباب فنية، ليس أكثر.

ولم يصدر بياناً رسمياً حتى الآن من الأطراف المعنية لتوضيح طبيعة التحقيقات ونتائجها، أو التهم الموجهة لبلاتيني.