بلاتيني : الرقم 10 لي أو لمارادونا؟ سأرتدي 20 لأنه يساوي الضعف

بعض الناس رفضوا مساعدته

أكد ميشيل بلاتيني نجم فرنسا والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه كان يتوقع وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

مهاجم نابولي وبرشلونة السابق، توفى مساء أول أمس، الأربعاء، متأثرًا بسكتة قلبية، ليترك جماهير اللعبة في حالة صدمة كبيرة.

بلاتيني قال في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية:"إنها خسارة كبيرة لكرة القدم، ولكن بعد كل ما حدث السوات الماضية، استعدت لسماع يومًا ما عن وفاة مارادونا".

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وأضاف:"عندما شاهدته يتكلم ويتحرك بصعوبة، أدركت أن الأخبار السيئة ستأتي، ولكن عندما تتلقى الأنباء تظل الصدمة موجودة، وتحدث حالة من الكآبة واسترجاع ذكريات الماضي".

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وأما عن شخصية الأرجنتيني الراحل:"لا ألومه على أخطائه، كان محيطه يفعل ذلك أيضًا، كل من حوله كانوا يستغلونه ولم يعرضون مساعدته".

وفي تصريحات لصحيفة "لاجازيتا" قال عن إمكانية انتقال مارادونا إلى يوفنتوس:"لا أعرف ذلك، لكني أعلم أن دال سين حاول اصطحابي إلى نابولي، من سيحصل على رقم 10؟ لا أعرف، سؤال جيد، ربما هو لأنه كان في منزله ولكني كنت سأتركه له وأحصل على الرقم 20 الذي يساوي الضعف".

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وتحدث كذلك بلاتيني خلال تصريحاته، عن ذكرياته باللعب أمام مارادونا في 1979 بالأرجنتين، وحب الجماهير الشديد له في بلاده.