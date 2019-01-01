بلاتر مدافعًا عن نفسه: أعيدوا لي الساعات

تعرف على تصريحات بلاتر حول تطورات قضية الفساد

طلب سيب بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سابقًا، بضرورة الانتهاء من قضيته وإعادة ساعات اليد التي استحوذت عليها السلطات.

بلاتر اضطر لمغادرة منصبه في الاتحاد الدولي على خلفية اتهامه بقضايا فساد.

وقال بلاتر في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لقد مرت 4 سنوات ولم يحدث أي شيء، هذا القضية يجب أن تنتهي لأنّه لا يوجد قضية من الأساس".

وتابع: "واثق من عدم وجود أي عقوبة لأنّه لو أنني مذنب فلربما تمت معاقبتي منذ فترة طويلة. سوف أظل أدافع عن حقوقي طالما بقيت حيًا".

صاحب الـ 83 عامًا أشار إلى أنّ عائلته هي الأكثر معاناة من أزمته الأخيرة مؤكدًا أن حفيدته واجهت تجمهر من زملائها في الجامعة حتى أنها اضطرت لتركها.

وواصل: "أثناء التحقيق معي أخذوا متعلقات شخصية ولم أستعيدها حتى الآن، أريد 60 ساعة يد أخذوها مني".

وحول تصريحات سيب، ردّ المتحدث الرسمي باسم الفيفا: "يحق للسيد بلاتر أنّ يدلي بآراءه كما يرغب ولكن علينا ألا ننسى أنّه موقوف من مزاولة أي نشاط رياضي لست سنوات".

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(📸: @AFCAjax_EN) pic.twitter.com/54aKioBG5g — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

واختتم: "التحقيقات بيد الحكومة السويسرية ونحن نساعد الجميع لأجل الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين".

جدير بالذكر أنّ بلاتر أكد استعداده للتعاون مع الفيفا في التحقيقات الخاصة بمنح قطر مهمة تنظيم كأس العالم في 2022 مشيرًا إلى عدم وجود أي انتهاكات.