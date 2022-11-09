بلاتر عن تنظيم قطر للمونديال: كنت رافضًا وبلاتيني سبب

الجدل يتواصل حول إسناد مهمة استضافة كأس العالم 2022 لقطر، وبلاتر يؤكد أنه صوت لأمريكا

أرجع جوزيف بلاتر؛ الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فوز قطر بملف استضافة كأس العالم 2022، لإصرار ميشيل بلاتيني؛ رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، مؤكدًا أنه كان يرجح كفة ملف الولايات المتحدة الأمريكية.

قطر كانت قد فازت باستضافة نسخة 2022 من الحدث العالمي في عام 2010، ليشهد الشرق الأوسط لأول مرة في تاريخه أحداث المونديال، فيما تقرر أن تقام نسخة 2026 في أمريكا، بالتعاون مع كندا والمكسيك.

وقال بلاتر، خلال تصريحاته لصحيفة "Tages Anzeiger" السويسرية: "إسناد مهمة تنظيم كأس العالم لقطر كان قرارًا خاطئًا، هي بلد صغير، والمونديال أكبر من أن تستضيفه بلد بهذا الحجم، قبل 12 عامًا صوتي ذهب للولايات المتحدة الأمريكية، لكن ميشيل بلاتيني؛ رئيس الاتحاد الأوروبي وقتها، صوت لقطر ورجح كفتها، كان اختيارًا سيئًا، لكنني أنا المسؤول عنه كوني رئيسًا للفيفا آنذاك".

وأضاف: "لكن الحقيقة هي أنه بسبب أصوات بلاتيني والاتحاد الأوروبي ذهب التنظيم لقطر بدلًا من أمريكا، فقد كان من المتفق عليه أن تستضيف روسيا نسخة 2018 وأمريكا نسخة 2022، لكن هذا لم يحدث".

يذكر أن مونديال قطر 2022 من المقرر أن ينطلق في 20 من نوفمبر الجاري، ويستمر حتى 18 من ديسمبر 2022.