بكين سينوبو الصيني يتفق مع إشبيليه على ضم بن يدر

نجم جديد على أعتاب الانتقال للدوري الصيني

اقترب نادي بكين سينوبو الصيني، من التعاقد مع المهاجم الفرنسي وسام بن يدر لاعب إشبيليه هذا الصيف.

الشكوك تظل مستمرة حول بقاء بن يدر مع النادي الفرنسي، بوجود اهتمام متزايد من أندية الدوري الصيني بضمه.

إشبيليه لا يمانع التخلي عن اللاعب، ولكن بشرط الحصول على مبلغ يصل إلى 36 مليون جنيه إسترليني.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت استعداد بكين سينوبو على تلبية مطالب بن يدر المالية.

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ومن المقرر أن يتقاضى اللاعب راتب سنوي يصل إلى 10.8 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن بن يدر نجح في تسجيل 30 هدف وصنع 11 في 54 مباراة مع إشبيليه الموسم الماضي.