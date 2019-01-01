بكتفه الأيمن.. كوسينلي يحقق رقمين تاريخيين مع آرسنال

كوسينلي يسجل هدفًا في تشيلسي ويحطم رقمين قياسيين

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق المدافع الدولي الفرنسي لوران كوسينلي رقمًا قياسيًا جديدًا بتسجيله هدفًا في شباك تشيلسي، حيث سجل في 9 مواسم متتالية في البريميرليج بقميص آرسنال. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان آرسنال قد حسم ديربي لندن لصالحه حين ألحق الهزيمة بضيفه تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الثالثة والعشرين.

وسجل كوسينلي هدف آرسنال الثاني بالكتف، وذلك بعد كرة عرضية مرسلة من جرانيت تشاكا من الجهة اليسرى، ليسجل هدفه الأول هذا الموسم.

وبهذا الهدف أيضًا أصبح كوسينلي أول مدافع في تاريخ آرسنال يسجل 20 هدفًا فما فوق فيما يخص بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحافظ آرسنال على مركزه الخامس بهذا الانتصار، ليفلت من تهديد مانشستر يونايتد لهذا المركز بعد فوزه السادس تواليًا في الدوري على برايتون اليوم.