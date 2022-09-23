بكاء ومكتب تجاري في البرازيل .. تسريبات صادمة لرحيل نيمار عن برشلونة

طالب بعمولة 20% عن كل عملية تجارية

بعد الكشف عن تفاصيل مطالب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للتجديد في 2020، خرجت صحيفة "الموندو" الإسبانية لتكشف المزيد عن النجم البرازيلي نيمار.

مهاجم برشلونة السابق رحل عن النادي الكتالوني في 2017، وانضم لباريس مقابل 222 مليون يورو، وهي صفقة الانتقال الأغلى في تاريخ كرة القدم.

راؤول سانيلهي كان هو مدير الكرة في برشلونة بتلك الفترة، وكان هو المسؤول الأول في عملية التفاوض مع نيمار ووالده الذي عمل كذلك كوكيل له.

برشلونة حاول التمسك باللاعب حتى النهاية، ولكن باريس أظهر طموحه كأحد القوى الهائلة في أوروبا، ودفع الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي.

ماذا طلب نيمار من برشلونة قبل رحيله؟

كشفت الصحيفة في تسريباتها المستمرة، عن مطالبة نيمار النادي الكتالوني بإنشاء مكتب تجاري له في البرازيل للقيام ببعض الأنشطة المختلفة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل طلب اللاعب الحصول على قيمة 20% من أي عملية تجارية يقوم بها النادي من خلال هذا المكتب.

كواليس الرحيل

تم تسريب تفاصيل المحادثات عبر البريد الإلكتروني، والتي توضح كيف أشار سانيلهي إلى أن والد نيمار كان غاضبًا من برشلونة لكشفهم عن قيمة مكافأة التوقيع للنادي والتي وصلت إلى 64.4 مليون يورو.

ومن جانبه حاول مدير كرة القدم السابق في برشلونة تهدئة العلاقات وقال في محادثة نشرتها "الموندو":"قضيت الوقت الكافي مع هذا الرجل لمعرفة عندما يكذب ومتى يقول الحقيقة، وفي هذه الحالة كنت مقتنع تمامًا أنه في صفنا".

وتابع سانيلهي حديثه عن اعتقاده بأن نيمار كان يعاني من مشاكل شخصية عديدة بتلك الفترة، وحذره بأن الخيار الأفضل له هو البقاء في النادي بدلًا من الهروب من المشكلة، وزعم أنه جعل اللاعب يبكي أكثر من مرة.

وتابع خلال المراسلات المسربة من البريد الإلكتروني:"أخبرتكم جميعًا أن المشكلة في رأس اللاعب وعقليته، هو في حالة سيئة ولديه الكثير من المشكلات الشخصية، الآن هو مرتبك وضعيف للغاية".

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وواصل حديثه:"ظن أنه سيهرب من مشاكله عن طريق الرحيل عن برشلونة، في حين أن ما يجب فعله هو مواجهة هذه المشاكل والبقاء بالنادي، تحدثت معه بشكل مباشر وجعلته يبكي أكثر من مرة، واعترف لي أنه كان تائهًا".

ومن جانبه بعث والد نيمار برسالة إلى برشلونة عندما تم تسريب مكافأة التوقيع الخاصة به قائلًا:"أنا لا أثق بكم، لقد خدعتموني مرارًا وتكرارًا".

وطالب والد النجم البرازيلي النادي الكتالوني بدفع هذه الرسوم على الفور، وهذا ما لم يحدث ليغادر إلى باريس سان جيرمان بنفس الصيف.