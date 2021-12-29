صندوق الاستثمار السعودي يعود لمحاولة الاستحواذ على إنتر.. ورئيس "النيراتزوري" يرد

يوشك صندوق الاستثمارات العامة السعودية، الذي اشترى نادي نيوكاسل الإنجليزي قبل عدة أشهر، أن يستحوذ على نادي إنتر الإيطالي.

ومنذ إتمام صفقة الاستحواذ على نيوكاسل، ارتبط صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء نادي إنتر الإيطالي، لكن ملاك "النيراتزوري" أكدوا دائمًا عدم استعدادهم للبيع.

لكن وفقًا لتقرير من صحيفة "International Business Times" الاقتصادية الأمريكية، فإن صفقة الاستحواذ على إنتر أصبحت وشيكة، ومن المحتمل أن تكون جاهزة خلال الأيام القليلة القادمة.

ما هي تفاصيل الصفقة؟

وبحسب التقرير، فإن صندوق الاستثمار السعودي يخطط لدفع حوالي 880 مليون يورو لإتمام الصفقة والسيطرة على إنتر بشكل كامل من ملاكه الحاليين، والسيطرة على أغلبية أسهم "النيراتزوري".

وحاليًا، فإن 70% من أسهم إنتر تعود ملكيتها إلى مجموعة "Suning Holdings Group" الصينية التي تبحث الآن عن مستثمر قوي يمكنه قيادة النادي، وهو ما يبدو أنها عثرت عليه مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ويملك الصندوق حوالي 400 مليار يورو، ويمكن أن تجعل الصفقة من نادي إنتر واحدًا من بين أغنى الأندية في العالم.

وبسبب الأزمات المالية، التي تكبد إنتر حوالي 13.2 مليون يورو شهريًا من الخسائر، اضطر "النيراتزوري" في الصيف إلى بيع روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي، بعد أن كانا من بين أهم نجوم الفريق.

ما هو رد رئيس إنتر؟

ومن جانبه، لم يتأخر ستيفن تشانج رئيس إنتر في الرد على تقارير استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على ناديه.

ونفى زهانج بشدة تلك التقارير، وحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن رئيس إنتر وصف تلك التقارير بأنها "أخبار مزيفة".





اقرأ أيضًا

الدوري الإنجليزي في خطر: صحة اللاعبين على المحك والمنافسة تنهار، فهل من تحرك؟

هل أثر على صلاح؟ .. كلمات غامضة من نجم ليستر قبل ركلة جزاء ليفربول

جوهرة واحدة لا تكفي لتزيين التاج .. مبابي وهالاند في برنابيو الجديد

