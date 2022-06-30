السنغال البلد صاحب نصيب الأسد في القائمة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميًا اليوم الخميس، قائمته الأولية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في عام 2022، والتي ضمت 30 لاعبًا.

حفل إعلان الفائز من المقرر أن يقام في دولة المغرب، في 21 من يوليو المقبل، ليعود من جديد بعدما تم إلغاء الحفل عامي 2020 و2021، نظرًا لانتشار فيروس كورونا في العالم.

القائمة شهدت تواجد عشرة لاعبين عرب من مصر، المغرب، الجزائر وتونس، لكن كان للفراعنة وأسود الأطلس نصيب الأسد من العرب، إذ أن لكل منهما رباعي في القائمة.

المرشحون من مصر شهدوا مفاجأة بضم محمد عبد المنعم؛ مدافع الأهلي المصري الشاب، بعدما تفجر لأول مرة على المستوى الدولي مع الفراعنة في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، ثم انطلق مع المارد الأحمر.

وبجانب عبد المنعم، ضمت القائمة من صفوف الفراعنة محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمد النني (آرسنال الإنجليزي)، ومحمد الشناوي (الأهلي المصري).

أما من المغرب فهناك ياسين بونو (أشبيلية الإسباني)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، سفيان بوفال (أنجيه الفرنسي)، ويحيى جبران (الوداد المغربي).

فيما تم اختيار رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) من الجزائر، وعلي معلول (الأهلي المصري) من تونس.

ورغم تراجع مستوى الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم النصر السعودي، مع فريقه إلا أن تألقه في كأس أمم إفريقيا 2021 وفوزه بجائزة هداف البطولة، رشحه للانضمام للقائمة.

فيما كانت كبرى مفاجآت القائمة هي غياب الجابوني بيير إيميريك أوباميانج؛ نجم برشلونة الإسباني، رغم تقديمه مستوى مميز مع البرسا منذ أن انضم له في الميركاتو الشتوي الماضي.

بينما جاءت بقية القائمة كالتالي:

بيرتراند تراوري (أستون فيلا – بوركينا فاسو)، بلاتي توريه (بيراميدز – بوركينا فاسو)، إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن – بوركينا فاسو)، أندري فرانك زامبو أنجويسا (نابولي – الكاميرون)، كارل توكو إيكامبي (ليون – الكاميرون)، يوسف متشانجاما (جانجامب – الكاميرون)، فرانك كيسي (ميلان – كوت ديفوار)، سيباستيان هالير (أياكس – كوت ديفوار)، موسى بارو (بولونيا – جامبيا)، نابي كيتا (ليفربول – غينيا)، أليو ديانج (الأهلي المصري – مالي)، هاماري تراوري (رين – مالي)، يفيس بيسوما (توتنهام – مالي)، موسيس سيمون (نانت – نيجيريا)، إدوارد ميندي (تشيلسي – السنغال)، كاليدو كوليبالي (نابولي – السنغال)، نامبليس ميندي (ليستر سيتي – السنغال)، ساديو ماني (ليفربول – السنغال)، ساليو سيس (نانسي – السنغال).

🇩🇿✖️1

🇧🇫✖️3

🇨🇲✖️3

🇰🇲✖️1

🇨🇮✖️2

🇪🇬✖️4

🇬🇲✖️1

🇬🇳✖️1

🇲🇱✖️3

🇲🇦✖️4

🇳🇬✖️1

🇸🇳✖️5

🇹🇳✖️1



30 players from 13 countries contending to sit on the throne of African football. 👑



Your preliminary nominations for the #CAFAwards2022 Player of the Year 📝 pic.twitter.com/FZGiM7ugxP — CAF (@CAF_Online) June 30, 2022

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