بقيادة ريال مدريد وبرشلونة وليفربول .. 15 ناديًا مؤسسًا للدوري الأوروبي الممتاز

بطولة جديدة أوروبية ولكن بكثير من الجدل

ذكرت مصادر صحفية في كل من إسبانيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا أنه تم الاستقرار بالفعل على الأندية التي ستكون مؤسسة لبطولة الدوري الأوروبي الممتاز والتي وصل عددها إلى 15 ناديًا.

ويبدو أن مشروع البطولة الجديدة التي سيطلق عليها الدوري الأوروبي الممتاز تستعد للدخول إلى حيز التنفيذ رغم اعتراض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عليها.

وفي ذلك الإطار، ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا (إيطاليا) ولو باريزيان (فرنسا) بالتفصيل هذه الأندية التي ستؤسس البطولة، والتي ستتكون من كبار الدوريات الكبرى.

وستكون هذه الأندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام وبرشلونة وريال مدريد وأتلتيكو ويوفنتوس وإنتر وميلان وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان.

وفيما يتعلق بنظام البطولة، فإنها ستلعب على مرحلتي ذهاب وإياب على مدار الموسم وتضم أفضل 20 ناديًا في أوروبا مع مباراة فاصلة نهائية في مكان واحد وستبدأ في عام 2022.

في الدوري الأوروبي الممتاز، سيتم التنافس وفقًا لمشروع المنافسة المغلقة المخصص لأقوى الأندية، حيث أنه بالإضافة إلى المؤسسين الخمسة عشر سيكون هناك 5 ضيوف كل موسم.

البطولة ستكون بتمويل ضخم للغاية يحصل إلى حوالي 4.6 مليار يورو وستلعب بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حسب ما قيل في الآونة الأخيرة.

وكان من المقرر أن تقام النسخة الأولى من كأس العالم للأندية ذات الشكل الجديد في الصين الصيف المقبل قبل أن يتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب التأثير الضار لانتشار فيروس كورونا.

أحد أهداف إثارة فكرة إطلاق الدوري الممتاز في الوقت التالي إذا لم يتم تنفيذه على الأقل في الوقت الحالي بسبب معارضة الفيفا فسيكون للضغط على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لزيادة الإيرادات من المشاركة في البطولات التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي..

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يذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق مشروعًا لإقامة بطولة الدوري الأوروبي الممتاز ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكد أنه يعارض هذه الفكرة تمامًا.