بقيادة بوقرة .. الإعلان عن قائمة الجزائر المشاركة بكأس العرب

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قائمة المنتخب لخوض غمار بطولة كأس العرب التي ستُقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر القادم.

وقد ضمت قائمة الخُضر عددًا من النجوم الناشطين في الدوري الجزائري والدوريات العربية، وعلى رأسهم المهاجم بغداد بونجاح والجناح يوسف بلايلي والمدافع جمال بلعمري.

من هم اللاعبون الموجودون في قائمة الجزائر لكأس العرب؟

الاتحاد المحلي كان قد أعلن سابقًا أنه سيُشارك في البطولة بمنتخب المحليين مطعمًا ببعض العناصر الناشطة في الدوريات العربية، مشيرًا إلى أن المدرب جمال بلماضي لن يقوده بل مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب المحليين.

حراسة المرمى: رايس مبولحي، مصطفى زغبة، عبد الرحمن مجادل.

الدفاع: مهدي تاهرات، أيوب عبد اللاوي، حسين بن عيادة، أمين بوقرة، جمال بلعمري، محمد أمين توقاي، إلياس شتي.

خط الوسط: مهدي عبيد، سفيان بن دبكة، زكريا الدراوري، حسام الدين مرازيق.

الهجوم: طيب مزياني، بغداد بونجاح، أمير سعيود، ياسين براهيمي، يوسف بلايلي، رامز رزوقي، زين الدين بوتمان، العربي هلال سوداني.

🇩🇿 Official: Algeria’s final 23-man squad for the 2021 FIFA Arab Cup in Qatar #TeamDZ pic.twitter.com/cwGYvzRMlv — DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) November 20, 2021

ما هي مجموعة ومباريات الجزائر بكأس العرب؟

ويقع المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب، والتي تضم أيضًا منتخبات مصر ولبنان والسودان.

ويفتتح محاربي الصحراء مبارياتهم في المجموعة، بمواجهة السودان يوم 1 ديسمبر القادم، على أن تكون المباراة الثانية أمام لبنان يوم 4 من نفس الشهر.

المنتخب الجزائري سيختتم مبارياته بدور المجموعات، بمواجهة المنتخب المصري يوم 7 ديسمبر القادم، في قمة مباريات المجموعة.

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