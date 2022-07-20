العالمي يخوض معسكرًا إعداديًا للموسم الجديد

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي النصر، بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني الجديد للفريق، عن قائمة العالمي المشاركة في معسكر الفريق الإعدادي في إسبانيا خلال شهر يوليو الجاري.

من اللاعبين الذين اختارهم جارسيا في قائمة النصر؟

وشهدت قائمة فريق نادي النصر تواجد الإسباني دافيد أوسبينا حارس مرمى الفريق، والعاجي جيسلان جونان، المنضمان مؤخرًا لصفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا، وليد عبد الله، نواف العقيدي، أمين بخاري، رائد أزيبي.

الدفاع: سلطان الغنام، حمد آل منصور، جيسلان كونان، منصور الشمري، ماجد قشيش، فونيس موري، علي لاجامي، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، محمد آل فتيل، يوسف حقوي.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، علي الحسن، مختار علي، عبد المجيد الصليهم، جلال الدين ماشاريبوف، سامي النجعي، خالد الغنام، أيمن يحيى، عبد الفتاح عسيري، بيتي مارتينيز.

الهجوم: أندرسون تاليسكا، عبد الفتاح آدم، محمد مران، فينسنت أبو بكر.

حراسة المرمى دافيد أوسبينا، وليد عبد الله، نواف العقيدي، أمين بخاري، رائد أزيبي. الدفاع سلطان الغنام، حمد آل منصور، جيسلان كونان، منصور الشمري، ماجد قشيش، فونيس موري، علي لاجامي، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، محمد آل فتيل، يوسف حقوي. الوسط عبد الله الخيبري، علي الحسن، مختار علي، عبد المجيد الصليهم، جلال الدين ماشاريبوف، سامي النجعي، خالد الغنام، أيمن يحيى، عبد الفتاح عسيري، بيتي مارتينيز. الهجوم أندرسون تاليسكا، عبد الفتاح آدم، محمد مران، فينسنت أبو بكر.

ما هي تفاصيل معسكر النصر؟

ويقيم فريق نادي النصر معسكره في مدينة ماربيا الإسبانية، والتي ستشهد خوض 4 مباريات ودية، استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.

ويلعب النصر أولى مبارياته أمام فريق لاس بالماس الإسباني يوم 29 يوليو الجاري، والمواجهة الثانية ستكون أمام ريال سرقسطة مطلع أغسطس المقبل.

وبعدها سيخوض النصر مباراة ودية أمام فريق مالاجا يوم 5 أغسطس، ويختتم المعسكر بلقاء أمام قادش يوم 11 أغسطس، قبل العودة إلى السعودية لانطلاق الموسم.

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