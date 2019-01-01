بفضل كولومبيا والأرجنتين - بيرو تحجز مقعدًا في ربع نهائي كوبا أمريكا

تعرف على المتأهلين أفضل ثالث في كوبا أمريكا

ضمن منتخب بيرو التأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا كأفضل ثالث بعد خساراة باراجواي أمام كولومبيا وفوز الأرجنتين على قطر.

بيرو يمتلك 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى التي يتصدرها البرازيل بواقع 7 نقاط ثم فنزويلا صاحبة الـ 5 نقاط.

وامتلك باراجواي نقطتين فقط في المركز الثالث بينما جاء قطر في المركز الرابع بالمجموعة الثانية ليضمن بيرو خوض مباراة ربع النهائي والتي ستكون ضد متصدر المجموعة الأخيرة بين أوروجواي وتشيلي.

المنتصر من مباراة اليابان وإكوادور يتأهل إلى ربع النهائي، بينما التعادل يؤهل باراجواي لمواجهة البرازيل.

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين سوف يلعب أمام فنزويلا في ربع النهائي وفي حال الفوز قد يضرب موعدًا مع السيليساو في كلاسيكو بكوبا أمريكا.