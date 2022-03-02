بفاصل عشرين عامًا .. بوفون رفض برشلونة مرتين!

رغم أن صفوف نادي برشلونة الإسباني حفلت دائمًا بالأساطير طوال تاريخ "البلوجرانا" إلا أنه لم يكن مقدرًا أن يضاف اسم جيانلويجي بوفون إلى تلك القائمة.

بوفون، الحائز على كأس العالم رفقة منتخب إيطاليا، وأكثر لاعب مشاركة في المباريات في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 657 مباراة، رفض الانتقال مرتين إلى صفوف برشلونة.

ويلعب بوفون حاليًا في نادي بارما في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، وهو النادي الذي شهد بداية مسيرته الاحترافية مع كرة القدم في عام 1995.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت أن بوفون رفض عرضًا من برشلونة في صيف 2021 للانتقال إلى "كامب نو" في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع يوفنتوس، لتكون تلك المرة الثانية التي يرفض فيها الأسطورة ارتداء ألوان "البلوجرانا".

والمثير أن المرة الأولى التي رفض فيها بوفون اللعب مع برشلونة كان قبل عشرين عامًا من المرة الثانية.

برشلونة حاول التعاقد مع بوفون في عام 2001 عندما كان يلعب في صفوف بارما، لكن الحارس الشاب في ذلك الوقت فضل الانتقال إلى يوفنتوس في صفقة جعلته أغلى حارس في التاريخ حتى وقت قريب.

بوفون جدد تعاقده مؤخرًا مع بارما حتى صيف 2024، أي أنه سيستمر في اللعب حتى يبلغ من العمر 46 عامًا على أقل تقدير.

سيلفانو مارتينا، الحارس الإيطالي السابق ووكيل بوفون قال عن اهتمام برشلونة في تصريحات لمحطة "راديو سبورتيفا" الإذاعية: "كان بإمكانه البقاء في يوفنتوس، وبرشلونة كان يريده أيضًا، لكنه لم يكن يريد الجلوس على مقاعد البدلاء، لقد أراد اللعب".

وأضاف: "إنه لا يشعر بأي ندم لأنه لعب مع أحد أكبر الأندية في العالم، في عام 2001 اختار يوفنتوس ولم يكن في إيطاليا عندما جرت المفاوضات، والآن سيواصل اللعب للنادي الذي يحب حتى يبلغ من العمر 46 عامًا".

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