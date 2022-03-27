أكد اللاعب الفرنسي الشاب أوريلين تشواميني أن اللعب لصالح ريال مدريد أو مانشستر سيتي لن يساعدوه للتواجد مع منتخب بلاده.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "ماركا"، وتحدث خلالها بشكل جيد عن باريس سان جيرمان ومشروع النادي الفرنسي.

وقال تشواميني: "باريس سان جيرمان هو فريق من أعلى المستويات، لديهم الكثير من النجوم العظماء واستثمارات ضخمة، وأهدافهم كبيرة".

وأضاف: "ليس علي أن ألعب لريال مدريد أو مانشستر سيتي حتى أتواجد مع المنتخب، هناك نجوم بالفريق مثل وسام بن يدير".

وأردف: "موناكو ليس عقبة في طريقي للاستمرار في التواجد مع المنتخب الفرنسي، أشعر أنني بخير للغاية هناك".

وأكمل تصريحاته: "أنا لا أركز في الوقت الحالي على المستقبل، كل تركيزي ينصب على ما أنا عليه الآن، وبعد ذلك سنرى".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية كانت قد أكدت أن ريال مدريد على استعداد لدفع 60 مليون يورو لضم اللاعب لصفوفه في الصيف القادم.