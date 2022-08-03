بـ 10 ملايين يورو.. برشلونة يكافئ مهندس صفقة ليفاندوفسكي

لولا هذا الشخص ما وصل البولندي إلى الليجا

بالعودة من الولايات المتحدة الأمريكية وحزم الأمتعة من ميونخ، ثم الانطلاق إلى برشلونة وتجهيز مكان الإقامة في جزيرة مايوركا لحين توفير منزل خاص في برشلونة، يسدل الستار على واحدة من أكثر الصفقات سخونة في الميركاتو الصيفي وربما أصعبها على الإطلاق، صفقة انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ إلى برشلونة.

كل هذا كان وراءه رجل كان عاملًا محوريًا في حسم الصفقة، وهو وكيل ليفاندوفسكي، بيني زهافي.

10 ملايين يورو مكافأة خسارة بايرن ميونخ!

وكيل الأعمال الذي نجح في نقل أهم لاعبيه حيث يريد، دفع ضريبة ذلك أن تتوتر علاقته بشكل كبير ببايرن ميونخ، الأمر الذي يدرك جيدًا أنه يحتاج إلى مكافأة لأن خسارة عملاق بحجم بايرن ميونخ في السوق الأوروبية شيء ليس بالسهل.

ولذلك، فقد تلقى زهافي المكافأة الأولى بعد إتمام صفقة ليفاندوفسكي، والمتمثلة في الحصول على 10 ملايين يورو نظير إتمام الصفقة.

لابورتا يعترف بصنيع زهافي

موقع "ذا أثلتيك" ذكر في تقرير له أن الملايين العشرة أضيفت إلى قيمة الصفقة المقدرة بـ 45 مليون يورو، وهو البند الذي أقره برشلونة وكان لزامًا أن يتبعه في التعامل مع الوكيل الذي سهل الصفقة إلى درجة كبيرة.

رئيس برشلونة جوان لابورتا نفسه لم ينكر هذا الأمر، حيث أكد أن "زهافي لعب دورًا محوريًا في التوقيع مع ليفاندوفسكي، لقد أخبرني من البداية أننا سنصمد أمام العروض الأخرى من الأندية التي رغبت في ضم اللاعب".