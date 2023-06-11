بعيدًا عن الكبار .. ستيفن جيرارد يرحب بعرض سعودي مفاجئ

رغم قلة خبرته في عالم التدريب، لكن يبدو أن قائد ليفربول الإنجليزي السابق سينال نصيبه من الحراك السعودي

بينما نتحدث يومًا عن عرض لأكثر من مدرب أوروبي من قبل الأندية السعودية، يبدو أن أحدهم قد رحب بالفكرة بالفعل، إذ قد نشاهد المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد في الموسم المقبل من دوري روشن السعودي.

الإنجليزي مدرب حر منذ أكتوبر 2022م، إذ رحل عن أستون فيلا بعد عام واحد من توليه مسؤوليته الفنية، إذ تراجع النتائج.

ووفقًا لوكالة "رويترز" فإن جيرارد تلقى عرضًا سعوديًا، لكن ليس من الرباعي الكبير؛ الهلال، الاتحاد، النصر أو الأهلي، إنما من نادي الاتفاق السعودي، وقوبل بترحيب من قبله.

وأوضحت الوكالة وفقًا لمصدر مطلع على المفاوضات – دون ذكر اسمه – أن صاحب الـ43 عامًا طلب مهلة لدراسة العرض، قبل توقيع العقود بشكل رسمي.

يذكر أنه افتتح مسيرته التدريبية خارج ليفربول – النادي الذي اعتزل بقميصه – بقيادة رينجرز الاسكتلندي، والذي قاده لثلاث سنوات، بدايةً من صيف 2018م، قبل أن يقود أستون فيلا في نوفمبر 2021م.

ومع الفريق الإنجليزي، قاد جيرارد 40 مباراة، فاز في 13 منها، وتعادل في ثماني، فيما خسر 19 لقاء.

أما عن الاتفاق فقط اختتم الموسم الماضي من دوري روشن السعودي محتلًا المركز السابع في جدول الترتيب، حاصدًا 37 نقطة فقط من 30 مباراة.