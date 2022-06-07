بعيدًا عن تشواميني .. ريال مدريد يستعد لحدث هام في سانتياجو برنابيو

وداع أسطورة وبقاء نجم آخر

بعد التعاقد مع أنطونيو روديجر، يستعد نادي ريال مدريد لضم أوريليان تشواميني لاعب وسط موناكو، ولكن هناك حدث آخر ينتظره الجميع بالنادي الإسباني.

العديد من التقارير كشفت عن اقتراب ريال من تشواميني مقابل 100 مليون يورو، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ووسط الزخم المحيط باللاعب الشاب، سيقوم ريال كذلك بالكشف بشكل نهائي عن مستقبل الثنائي مارسيلو ولوكا مودريتش.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال سيقوم بعمل حفل رسمي غدًا الأربعاء، من أجل الإعلان عن التجديد لمودريتش لمدة عام إضافي.

وأوضحت أن الاتفاق بين النادي والكرواتي البالغ من العمر 36 سنة، تم إبرامه منذ فترة طويلة، لكن اللاعب المخضرم سيحصل على فرصة للاحتفال مع الجماهير.

وفي الوقت نفسه، يعمل ريال على إقامة حفل وداع خاص للغاية للمدافع البرازيلي مارسيلو، بعد الاستقرار على رحيله عن النادي.

وستسعى إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز لمنح اللاعب التقدير الكافي بحدث يليق بمجهوداته مع الفريق لسنوات طويلة.

جدير بالذكر أن لقب دوري أبطال أوروبا الأخير كان الخامس والعشرون لمارسيلو مع ريال مدريد، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجًا بتاريخ النادي الإسباني.