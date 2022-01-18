بعملية جراحية - أومتيتي يدمر خطط برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية

أعلن نادي برشلونة، في بيان رسمي مساء اليوم الثلاثاء خضوع مدافع الفريق صامويل أومتيتي، لعملية جراحية ناجحة في قدمه.

وتعرض المدافع الفرنسي، إلى إصابة بكسر في مشط القدم اليمنى، ليخضع إلى عملية جراحية، من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وكانت إدارة برشلونة، تسعى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلى التخلص من أومتيتي، وبيعه لتوفير سيولة مالية لمساعدة النادي خلال الأزمة المالية التي يمر بها في الفترة الحالية.

وقامت إدارة الفريق الكتالوني، قبل أيام بتجديد عقد أومتيتي لينتهي في صيف 2026، بعد تخفيضه جزء من راتبه، وكانت تأمل أن تتخلص منه في يناير الحالي.

أجريت اليوم عملية جراحية للاعب أومتيتي بعد إصابته بكسر في القدم اليمنى خلال تدريبات يوم أمس الاثنين. العملية كللت بالنجاح. مدة الغياب تُقدر بثلاثة أشهر. pic.twitter.com/07LyfIKVyq — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 18, 2022

وبعد خضوعه لعملية جراحية، وغيابه حتى نهاية الموسم الحالي تقريبًا، تأكد عدم مقدرة برشلونة، في بيع مدافعه صاحب الـ 28 عامًا، واستمراره مع الفريق للصيف المقبل على أقل تقدير.

وتهدف إدارة البلوجرانا إلى توفير سيولة مالية، تساعد الفريق في تدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتخلص من بعض الأسماء التي خرجت من حسابات الجهاز الفني.

جدير بالذكر أن أومتيتي الذي انضم إلى برشلونة في 2016 قادمًا من ليون الفرنسي، لم يشارك مع الفريق في هذا الموسم إلا في مباراة وحيدة وكانت في الدوري الإسباني، وكان على مقاعد البدلاء في باقي مباريات الموسم.