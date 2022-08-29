بعملية تجميل .. فهد المولد يستعد للعودة للملاعب من جديد

الفهد الأسمر غاب عن الملاعب في الثلاثة أشهر الماضية بقرار من لجنة الرقابة على المنشطات

كما سيعود فهد المولد؛ جناح المنتخب السعودي، للملاعب من بوابة فريق جديد، فإنه كذلك قرر إجراء تغيير بسيط في وجهه، كي يظهر بشكل جديد في ظهوره الأول بعد غياب أشهر.

عودة من بوابة الشباب:

نادي الشباب السعودي أعلن رسميًا خلال الساعات الماضية، تعاقده مع الفهد الأسمر، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق الاتحاد.

Shahid

النادي الجداوي لم يجدد عقد اللاعب، في ظل إيقافه من قبل لجنة الرقابة على المنشطات في السعودية، لمدة 18 شهرًا، في قرار صدر في مايو الماضي.

لكن قبل أيام، خرج جراح الظفيري؛ وكيل المولد، معلنًا قبل اللجنة الاستئناف، وتخفيف عقوبة إيقاف، بالاكتفاء بالثلاثة أشهر الماضية.

وجاء تخفيف العقوبة بعدما نجح اللاعب في إثبات معاناته من مرض وراثي متعلق بضغط الدم، يتطلب منه تناول بعض الأدوية التي تحتوي على بعض المواد المحظورة رياضيًا.

الفهد يعود بعملية تجميل:

انتشرت مقاطع عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للفهد الأسمر، خلال إجرائه عملية تجميل في وجهه، استعدادًا للعودة للملاعب.

المولد أجرى عملية لتغيير هيئة المنطقة السفلية لوجه، وتحديدًا لتعديل هيئة الفك السفلي، باستخدام تقنية "تكساس".

ويتجه بعض الرجال لإجراء هذا التغيير بهدف إبراز الذقن وزيادة عرضه، كي يبدو متناسقًا بشكل أكبر.

يذكر أن المولد كان قد تم إيقافه من قبل لجنة المنشطات أيضًا من قبل في عام 2019 ولمدة عام وحيد، لثبوت إيجابية عينته، لكنه لم يستأنف على القرار والتزم بقضاء فترة العقوبة آنذاك.

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