بعمر 21 عامًا فقط.. دوناروما يصل إلى 150 مباراة بقميص ميلان

بمشاركته أمام كالياري، جيانلويجي دوناروما يصل إلى مباراته رقم 150 مع ميلان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

وصل الحارس الشاب جيانلويجي دوناروما إلى رقم قياسي، وذلك بمشاركته مع ميلان في 150 مباراة بعمر 21 عامًا فقط.

وكان جيانلويجي دوناروما قد بدأ أساسيًا مواجهة فريقه ميلان أمام كالياري ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الكالتشيو.

وبمشاركته تلك، أصبح دوناروما أصغر حارس يصل إلى هذا العدد من المباريات بقميص الروسونيري عبر تاريخه.

أول هاتريك في تاريخ ليجانيس ✅

أول هاتريك في مسيرته الكروية ✅



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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ فبراير ٢٠١٩

وبدأ دوناروما رحلته مع نادي ميلان موسم 2015 – 2016 حيث أذهل العالم كله بمستوى رائع بعمر 17 عامًا فقط.

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وكان دوناروما قريبًا من الرحيل عن ميلان، حيث كانت وجهته الأقرب هي ريال مدريد، وذلك في صيف 2017 قبل أن يقتنع بالبقاء.