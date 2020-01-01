بعمر 21 عامًا | أيجان أصغر رئيس نادي في العالم

شاب بعمر 21 عامًا يفوز في انتخابات رئاسة نادي تركي

أعلن نادي كاستامونو سبور الناشط في الدوري التركي الدرجة الثانية فوز إينس أيجان، صاحب الـ 21 عامًا، بمنصب الرئيس ليصبح الأصغر في العالم.

إنتر يمتلك أصغر رئيس في تاريخه وهو ستيفين زهانج الذي تولى المنصب بعمر 27 عامًا.

وكان الرئيس السابق إيريكان أوزكان قد أعلن في اجتماع الجمعية العمومية العاجل عدم ترشحه لمنصب رئيس النادي ليتقدم أيجان فقط للانتخابات ويفوز بالتزكية.

وقال أيجان في تصريحات صحفية عقب إعلان فوزه رسميًا بالمنصب: "أنا سعيد للغاية، أعلم أنني بعمر 21 عامًا وأخبروني أنني أصغر رئيس نادي على الإطلاق ولكني قادر على صناعة الكثير خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "عام 2020 سيكون عظيمًا بالنسبة لكاستامونو سبور، هذه الذكرى لن تُمحى أبدًا من ذهني وسأبقى سعيدًا للغاية لأنني عاشق للفريق".

واختتم: "أعدكم بأننا سنكون الأبطال خلال العام الجاري، وسوف نشارك في دوري الدرجة الأولى من الموسم المقبل. عام 2020 سيكون مميزًا ولن تنساه الجماهير أبدًا".

جدير بالذكر أنّ كاستامونو سبور يتواجد في المجموعة الثانية من دوري الدرجة الثانية ويحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة بعد 19 جولة وعلى بعد 5 نقاط من الصدارة.