بعض الأشياء بحاجة للتغيير .. رونالدو يخرج برسالة جديدة عن مستقبله!

النجم البرتغالي أبدى رأيه في قدوم تين هاج

خرج المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، برسالة جديدة حول مستقبله مع مانشستر يونايتد، مع قدوم المدرب الجديد إريك تين هاج.

رونالدو عاد إلى الشياطين الحمر الصيف الماضي قادمًا من يوفنتوس، ولم يحالفه التوفيق في الحصول على أي بطولات، كما تأكد غيابه عن دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وهو ما تسبب في خروج التكهنات حول مستقبل صاحب الـ37 سنة، بوجود أنباء حول إمكانية رحيله عن مانشستر قبل نهاية عقده في 2023.

ماذا قال رونالدو عن عودته لمانشستر؟

وقال رونالدو في تصريحات لبرنامج "يوميات لاعب" بموقع مانشستر يونايتد:"كنت سعيدًا بالطبع بالعودة إلى النادي الذي رفع مستوى مسيرتي في بدايتها".

وأضاف:"شعوري كان لا يُصدق وقت عودتي، وكنت سعيدًا برد فعل الجماهير تجاه انتقالي للفريق مرة أخرى، وأؤكد على استمرار هذه السعادة بتواجدي هنا حتى الآن".

Cristiano Ronaldo scored 24 club goals in his 20th season as a professional.



The show must go on for the 37-year-old 🧪 pic.twitter.com/rmwkypoWQQ — GOAL (@goal) May 24, 2022

وتابع:"الجماهير دائمًا في قلبي، هم دائما يدعموننا في كل الأوقات حتى عندما نخسر، لذلك علينا جميعًا احترامهم".

ما هي خططه للموسم القادم؟

النجم البرتغالي واصل حديثه قائلًا:"الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو محاولة الفوز بالمباريات وتحقيق بطولة أو أي كأس، ولكني أعتقد أن مانشستر سيعود للمكانة التي ينتمي لها وكما قلت من قبل أحيانًا يستغرق الأمر بعض الوقت".

وأما عن تعيين تين هاج:"أعلم أنه قام بعمل رائع مع أياكس وهو مدرب متمرس، لكن علينا منحه الوقت الكافي لأن هناك بعض الأشياء بحاجة للتغيير بالطريقة التي يريدها".

واختتم حديثه:"أتمنى أن نحقق النجاح معه وأتمنى له الأفضل، نحن سعداء ومتحمسون ليس فقط كلاعبين ولكن كمشجعين أيضًا، ودعونا نؤمن بقدرتنا على تحقيق البطولات العام المقبل".

اقرأ أيضًا..