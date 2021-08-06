بعد 82 يومًا من انضمامه .. مهند عسيري يصدم الشباب بقرار مفاجئ

المهاجم المخضرم اتخذ قرارًا صادمًا

أعلن الشباب في الـ17 من مايو الماضي تعاقده مع مهاجمه السابق "مهند عسيري" لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الأهلي الذي كان قد انضم له صيف 2014 من الفريق العاصمي.

واليوم 6 أغسطس فاجأ المهاجم صاحب الـ34 عامًا إدارة الليوث بقرار غريب وصادم كشفت عنه جُل المصادر الصحفية السعودية وعلى رأسها جريدة الجزيرة.

ما هو قرار مهند عسيري الصادم تجاه مستقبله مع الشباب؟

صحيفة الجزيرة أكدت أن عسيري أبلغ إدارة الشباب رغبته في عدم إكمال مسيرته مع النادي وفسخ عقده بالتراضي.

وأوضح عسيري خلال رسالته للنادي أنه قرر اعتزال كرة القدم، رغم أنه رفض الفكرة بعد انتهاء عقده مع الأهلي.

وجاء قرار المهاجم السعودي صادمًا وغريبًا، إذ لم ينضم للفريق سوى من 82 يومًا فقط، ولم يلعب معه أي مباراة رسمية بعد.

وجاء قرار عسيري تعليق حذائه قبل 4 أيام فقط من انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي مما قد يضع الشباب في ورطة كبرى ويدفعه للتعاقد مع مهاجم محلي جديد، وهو ما قد يكون صعبًا في ظل عدم وجود الوقت الكافي لذلك.

كيف كانت مسيرة عسيري في الدوري السعودي؟

نشأ عسيري وترعرع في نادي الوحدة، وصعد للفريق الأول عام 2006، وبعد مستواه الممتاز ضمه نادي الشباب في يناير 2013، لكنه لم يلعب معه سوى موسم ونصف لينضم بعدها للأهلي.

ولعب عسيري مع الأهلي 7 مواسم، إذ انتهت رحلته مع الفريق هذا الصيف بعدم تجديد عقده، ليعود إلى فريقه السابق "الشباب" ولكنه أعلن اعتزاله بعد أسابيع قليلة.

وبدءًا من موسم 2009-2010 مع الوحدة، لعب عسيري في الدوري السعودي للمحترفين 145 مباراة سجل خلالهم 64 هدفًا وصنع 9 آخرين.

أفضل مواسم عسيري كان مع الوحدة في 2010-2011 حين استطاع إحراز 14 هدفًا خلال 19 مباراة.

مع الأهلي، لعب عسيري 71 مباراة سجل خلالهم 29 هدفًا وصنع 4 أهداف.

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