بعد 26 عامًا .. إنتر ينهي شراكته الأسطورية مع "بيريللي"

إنتر نحو عقد رعاية جديد

أنهى إنتر شراكته التاريخية مع شركة بيريللي لإطارات السيارات والتي امتدت لـ 26 عامًا اعتاد شعار الشركة أن يظهر على صدر قميص النيراتزوري خلالهم.

كان مصنع الإطارات الإيطالي حاضرًا في مجموعات إنتر منذ عام 1995 ولكن المقابل المادي القليل مقارنة بإمكانية الحصول على عائد أكبر من شركات أخرى كان له يد في حسم الأمور.

العوائد البالغة 10 ملايين جنيه استرليني فقط في العام الواحد وقفت في طريق إنتر من أجل البحث عن شريك آخر يمنحه عوائد أكبر في ظل حاجة النادي للمزيد من التمويل.

واليوم، وبعد هذه الرحلة الطويلة، أعلن ماركو ترونكيتي بروفيرا الرئيس التنفيذي لشركة يبريللي أن العقد المبرم بين الشركة وبين النادي الإيطالي بخصوص رعاية القمصان ستتوقف بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف أن الاتفاقية التي تبلغ قيمتها حوالي 10 ملايين جنيه استرليني في الموسم الواحد بالإضافة إلى المكافآت، لن يتم تمديدها إلى ما بعد نهاية الموسم الحالي.

وتابع: "لن نكون راعي أطقم الإنتر بعد الآن وستتوقف رعاية قميص النادي بعد 26 عامًا وهو أمر لا يعني انتهاء العلاقة بيننا وبين إنتر، نود أن نقول إن علاقتنا بالنادي ستستمر".

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وكشفت التقارير الصحفية المنشورة في إيطاليا في سبتمبر الماضي أن شركة التطوير العقاري الصينية إيفرجراندي جروب مرشحة وبقوة لتحل محل بيريللي كراعٍ جديد للنادي الإيطالي.