بعد 25 جرعة إشعاعية .. فان خال يكشف نجاح علاجه من السرطان

أكد لويس فان خال المدير الفني لمنتخب هولندا أن العلاج الذي خضع له بعد تعرضه لشكل عدواني من سرطان البروستاتا كان ناجحًا.

فان خال، 70 عامًا، كشف في وقت سابق من الشهر الحالي عن حالته في برنامج تلفزيوني هولندي، وأكد أنه أخفى الأمر عن لاعبي المنتخب.

ومن المقرر أن يقود فان خال، في فترته الثالثة كمدرب مع "الطواحين"، منتخب هولندا خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022.

ماذا قال فان خال؟

فان خال قال في تصريحات لوكالة الأنباء الهولندية: "لقد مررت بكل شيء".

وأضاف: "تلقيت العلاج الإشعاعي 25 مرة، ثم اضطررت إلى الانتظار خمسة أو ستة أشهر لمعرفة ما إذا كان قد أدى وظيفته، وفعل".

ما هي مجموعة هولندا في كأس العالم؟

وبعد أن أجريت قرعة بطولة كأس العالم 2022 مطلع أبريل الجاري، سيخوض منتخب هولندا منافسات مونديال قطر ضمن المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة منتخب قطر، البلد المضيف، ومنتخب السنغال، ومنتخب الإكوادور.

من هو مدرب هولندا القادم؟

الاتحاد الهولندي لكرة القدم أكد أن لويس فان خال قرر التنحي عن منصبه بمجرد انتهاء مهمة المنتخب في كأس العالم 2022.

وأكد الاتحاد أن رونالد كومان مدرب برشلونة السابق سيعود لقيادة منتخب هولندا في ولاية جديدة.

وسيعود كومان إلى تدريب هولندا بداية من 1 يناير 2023، ويمتد عقده حتى كأس العالم 2026.

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