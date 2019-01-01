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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

بعد 20 جولة فقط.. باريس سان جيرمان يحقق أعلى معدل تهديفي في تاريخ فرنسا منذ 1960

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باريس سان جيرمان يواصل أرقامه القياسية في فرنسا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

حقق باريس سان جيرمان رقمًا قياسيًا على مستوى عدد الأهداف المسجلة في بطولة الدوري الفرنسي بعد مرور 20 جولة على انطلاقته.

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وكان باريس سان جيرمان قد فاز على ضيفه رين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي.

وبأهدافه الأربعة في شباك رين، يكون باريس سان جيرمان قد وصل إلى الهدف رقم 66 له هذا الموسم في بطولة الدوري خلال 20 مباراة فقط.

ولم يتحقق هذا الرقم منذ موسم 1959 – 1960، وعلى الرغم من أننا وصلنا إلى الجولة رقم 22، إلا أن هناك مبارتين مؤجلتين لفريق العاصمة الفرنسية.

وواصل باريس سان جيرمان  التلاعب بخصومه في فرنسا دون وجود منافسة حقيقية له خلال هذا الموسم، والذي يبدو أنه سيكون موسمًا أكثر نجاحًا مما سبق.

يذكر أن المدرب الألماني توماس توخيل كان قد تولى تدريب فريق العاصمة الفرنسية مطلع الموسم الحالي خلفًا للمقال أوناي إيمري.

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