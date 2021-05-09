بعد 17 عامًا .. العتيبي يكشف سر ركضه بالعصا خلف حسين عبد الغني

تعرف على كواليس الأزمة التي حدثت بين عبد الغني والعتيبي

روى مرزوق العتيبي، لاعب نادي الاتحاد السابق، كواليس المشاجرة التي دارت بينه وبين حسين عبد الغني، لاعب الأهلي السابق، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وشهدت مباراة الأهلي والاتحاد ضمن دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال العرب، مشاجرة عنيفة بين مرزوق العتيبي وحسين عبد الغني، بعد انتهاء المباراة.

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العتيبي قال خلال تصريحات عبر قناة 24 الرياضية: "المشكلة الوحيدة لي مع لاعب كانت مع حسين عبد الغني، وأكيد شعرنا بالحزن لأنها حدثت، لأننا نريد دائمًا الظهور أمام محبينا بصورة طيبة".

لاعب الاتحاد السابق واصل: "وصلت الأزمة بيننا إلى المحاكم، وبعدها حدث تنازلات وانتهى الأمر".

مرزوق العتيبي أردف: "هناك بعض الألفاظ لا يتقبلها الشخص داخل الملعب، وقد يحدث نرفزة ملعب أو مشادة، ولكن الألفاظ قد لا تكون مقبولة، والألفاظ لم تخرج مني".

واختتم العتيبي تصريحاته قائلًا: "بعد تلك الأزمة تقابلنا وتصالحنا، والأمر انتهى تمامًا بيننا، وأصبحت مشكلة وانطوت، وكما قلت أكيد شعرنا بالحزن لأننا لا نريد أن نظهر أمام محبينا بهذا الشكل".