بعد 16 عامًا بوفون يعترف: طرد زيدان قلب الأمور، وفرنسا كانت الأقوى!

اعترف النجم الإيطالي الكبير جيانلويجي بوفون أن منتخب فرنسا كان يملك أفضلية واضحة بوجود زين الدين زيدان بين صفوفهم في نهائي كأس العالم 2006.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوفون لصالح "فرانس فوتبول"، وأكد خلالها أن طرد زيدان قلب المباراة وسمح لفريقه بالفوز بالبطولة.

وقال بوفون عن مسيرته الكروية: "لو قلتم لي إنني سأكون في الـ 50 من عمري وألعب كرة القدم وسألعب لبرشلونة وريال مدريد وإنني سأحصل على كأس العالم ودوري الأبطال لم أكن لأشعر بالمفاجأة، لقد قمت بكل شيء حتى أصل لأفضل المستويات".

وأضاف عن نهائي كأس العالم 2006: "عندما رأيت ما قام به زيدان أشرت بصيحات وإيماءات واضحة لحامل الراية".

وأردف: "في ذلك الوقت توقعت أن يحدث أي شيء في المباراة إلا ما حدث فعلًا، لقد كانت مفاجأة بالنسبة لنا".

وأكمل: "ما حدث كان جيدًا لإيطاليا للغاية نظرًا للدور الذي لعبته الأحداث في قلب المباراة، فزيدان كان في حالة فنية كبيرة وكان يمكنه قلب المباراة تمامًا".

وأنهى كلماته: "لقد كانت مباراة لعبناها بأفضل ما لدينا من إمكانيات، وفرنسا كانت قوية للغاية، ربما كانوا الأقوى، لكن فريق بقوتنا الذهنية فقط كان يمكنه الفوز".

جدير بالذكر أن إيطاليا كانت قد فازت بالبطولة بركلات الترجيح بعد أن كان زيدان قد تقدم بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة وعادل ماركو ماتيراتزي النتيجة في الدقيقة الـ 19.