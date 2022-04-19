بعد وفاة مولوده .. مانشستر يونايتد يتضامن مع رونالدو ويحدد موقفه من لقاء ليفربول!

أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانًا رسميًا للتضامن مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد وفاة ابنه المولود حديثًا مساء الإثنين.

ومن المقرر أن يغيب رونالدو عن لقاء مانشستر يونايتد مساء الثلاثاء أمام ليفربول، في المباراة المؤجلة من الجولة 30 لمنافسات الدوري الإنجليزي.

رونالدو أعلن الخبر المفجع عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي يوم الإثنين، والذي كشف خلاله أيضًا عن ولادة طفلة مع شريكته جورجينا رودريجيز.

وكان رونالدو وجورجينا ينتظران توأمًا، لكنهما طلبا الخصوصية بعد الخسارة المأساوية، وقرر مانشستر يونايتد منح البرتغالي إجازة من باب التعاطف.

ماذا جاء في بيان مانشستر يونايتد؟

مانشستر يونايتد أصدر بيانًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت جاء فيه: "الأسرة أهم من كل شيء ورونالدو يدعم عائلته وأحبائه في هذا الوقت الصعب للغاية".

وأضاف: "على هذا النحو، يمكننا أن نؤكد أنه لن يشارك في المباراة ضد ليفربول على ملعب أنفيلد مساء الثلاثاء، ونؤكد على مطالبة الأسرة بالخصوصية".

واختتم البيان: "كريستيانو، كلنا نفكر فيك ونرسل القوة إلى العائلة".

تضامن واسع مع رونالدو

تلقى رونالدو وعائلته عددًا من الرسائل من شخصيات وأندية بارزة في عالم كرة القدم منذ الإعلان، بما في ذلك زملاؤه في مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد ودافيد دي خيا.

وكتب راشفورد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "مشاعري معك ومع جورجينا يا أخي، أنا آسف جدًا".

فيما رد كيني دالجليش أسطورة ليفربول على المنشور الأصلي لرونالدو وقال: "أرسل تعازينا القلبية لك ولعائلتك على خسارتك التي لا يمكن تصورها".

فيما أعرب نادي رونالدو السابق، ريال مدريد الإسباني عن حزنه العميق بسبب الخبر، مع بيان صادر عن النادي جاء فيه: "يشارك ريال مدريد آلام العائلة، ويتمنى أن يرسل له كل الدفء".

كما بعثت أندية ليفربول ومانشستر سيتي وليدز يونايتد، ورابطة الدوري الإنجليزي، برسائل تعزية للمهاجم البرتغالي.

ماذا قدم رونالدو مع يونايتد؟

عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بعد 12 عامًا على رحيله، وذلك بعدما قرر إنهاء مسيرته مع يوفنتوس الإيطالي.

وتمكن رونالدو من تسجيل 21 هدفًا مع "الشياطين الحمر" منذ عودته إلى النادي في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي.

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