بعد وفاة مارادونا .. نابولي يدرس تغيير اسم ملعبه تيمنًا بدييجو

تاريخ عظيم لمارادونا في نابولي

يدرس نادي نابولي الإيطالي تغيير اسم ملعبه من "سان باولو" إلى دييجو مارادونا بعد رحيل الأسطورة الأرجنتينية عن عالمنا.

دييجو مارادونا، أسطورة الأرجنتين ونابولي، توفي اليوم، 25 نوفمبر 2020، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

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وفاة مارادونا هزّت العالم وعبّر جمهور كرة القدم وكذلك أساطير اللعبة ونجومها وأنديتها عن حزنهم لفقدان النجم الأرجنتيني.

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وكشفت تقارير صحفية أنّ نابولي يدرس إمكانية تغيير اسم ملعب المباراة الخاص به من "سان باولو" إلى دييجو مارادونا، وذلك تخليدًا للاعب الذي قاد فريق الجنوب لحصد الألقاب في ثمانينيات القرن الماضي.

كما طلب عمدة المدينة من رئيس نادي نابولي تغيير اسم الملعب في أسرع وقت ممكن تقديرًا لما قدّمه مارادونا.

Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! — Luigi de Magistris (@demagistris) November 25, 2020

وحقق دييجو العديد من البطولات أبرزها الدوري الإيطالي مع نابولي وكأس العالم رفقة الأرجنتين عام 1986.

وعانى صاحب الـ60 عامًا من العديد من الأزمات الصحية مؤخرًا، إذ دخل المشفى منذ فترة للخضوع لعملية لإزالة ورم في المخ.

وحظي الأسطورة بمسيرة رياضية كبيرة ناجحة تخللها العديد من الصعوبات مثل علاقته بالمافيا الإيطالية والمباراة التي لعبها لصالح بابلو أسكوبار في كولومبيا وغيرها من الأمور المثيرة للجدل.