بعد واقعته مع البليهي والمالكي .. مطرف يعتزل وزميله: أحرجت نفسك بسبب الأصفر

أعلن مطرف القحطاني؛ الخبير التحكيمي السعودي، اعتزاله نهائيًا العمل الرياضي، متجهًا للتفرغ لعلاج ابنته، بعد الهجوم الكبير عليه بسبب واقعة علي البليهي وعبد الإله المالكي.

ما هي واقعة البليهي والمالكي؟

المنتخب السعودي تعادل سلبيًا دون أهداف، أمام نظيره الأسترالي في 11 من نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وعقب المباراة، وأوضح مطرف في تصريحاته لقناة "24 الرياضية، أن علي البليهي؛ مدافع الأخضر والهلال، كان يستحق الطرد في إحدى لقطات المباراة.

فيما أشار الخبير التحكيمي كذلك إلى أن عبد الإله المالكي؛ لاعب الأخضر والاتحاد، كان يتعمد التمثيل في بعض اللقطات لخداع الحكم.

وشن الجمهور هجومًا حادًا على مطرف عقب هذه التصريحات، متعجبين من إصداره أحكام ضد المنتخب السعودي، فإذا تم طرد البليهي، كان من الممكن أن يعود الأخضر دون أي نقاط من أستراليا.

مطرف يعلن اعتزاله

يبدو أن مطرف القحطاني لم يتعمد الهجوم الكبير الذي تعرض له خلال الأيام الماضية، سواء من محللين أو نقاد أو جماهير، خاصةً وأن البعض اتهمه بالتحيز لنادي النصر على حساب المنتخب الوطني.

وكتب مطرف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد مشوار طويل ومسيرة أمتدت من لاعب كرة قدم .. إلى حكم دولي ثم محلل تحكيمي بقناة 24 الرياضية، أعلن اعتزالي المشهد الرياضي، مستمرًا في حياتي العملية ومتابعة مرحلة ابنتي العلاجية القادمة".

وأضاف: "شكرًا لكل الجماهير الرياضية .. شكرًا لكل الزملاء الإعلاميين الذين تشرفت بهم".

بعد مشوار طويل ومسيرة أمتدت .

من لاعب كرة قدم ..

الى حكم دولي

ثم محلل تحكيمي بـ #قناة_24_الرياضبة

أعلن اعتزالي المشهد الرياضي …



مستمراً في حياتي العملية ..

ومتابعة مرحلة ابنتي العلاجية القادمة



شكراً لكل الجماهير الرياضية..

شكراً لكل الزملاء الاعلاميين الذي تشرفت بهم .. — مطرف القحطاني (@motref_alqhtani) November 15, 2021

"أحرجت نفسك بسبب الأصفر"

أحد الذين ودعوا مطرف هو الإعلامي الرياضي حمود القحطاني، والذي لامه على توجيه الانتقادات للاعبي المنتخب الوطني بدافع الانتماء لنادي النصر.

وكتب حمود: "أحرجت نفسك يا مطرف عيونك ما تشوف غير اللون الأصفر، وصلت بك المواصيل بأن تكون ضد لاعبي المنتخب البليهي والمالكي".

وتابع: "ختامًا الله يشافي ابنتك عاجلًا".

أحرجت نفسك @motref_alqhtani يامطرف عيونك ماتشوف غير اللون الأصفر وصلت بك المواصيل بأن تكون ضد لاعبي المنتخب #البليهي و #المالكي ختاماً الله يشافي إبنتك عاجلاً . #النصر#الهلال💙 pic.twitter.com/XGsTzqKq8a — حمود القحطاني🇸🇦 (@hamoud_1010) November 15, 2021

السعودية تتصدر مجموعتها في التصفيات

الأخضر يسير بخطى ثابتة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، إذ يتصدر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، متفوقًا على أقرب منافسيه بثلاث نقاط.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي الليلة مباراة الجولة السادسة أمام فيتنام، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الرياض.

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