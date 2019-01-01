بعد هزيمة بولندا .. رئيس الاتحاد الإيطالي يُثير حماسة منتخب الشباب



أعرب رئيس الاتحاد الإيطالي جابرييل جرافينا عن حزنه الشديد، بعد خسارة منتخب الشباب أمام بولندا بهدف نظيف في ثاني مباريات الأدزوري في بطولة يورو الشباب، التي تستضيفها البلاد منذ أيام قليلة.

وكان منتخب شباب إيطاليا قد استهل حملته في اليورو، بقلب الطاولة على الجار الإسباني بنتيجة 3-1، إلا أنه سرعان ما خيب آمال الجماهير، بالانحناء أمام بولندا مساء الأربعاء.

وفي تعليقه الأول على الهزيمة المُحبطة، قال رئيس الاتحاد الإيطالي لوسائل الإعلام "الأمر كان صعبًا ومعقدًا والنتيجة مريرة، لكن لا بأس علينا التركيز على مباراتنا الأخيرة، لقد أتيحت لنا اليوم الفرصة لتأمين التأهل للدور القادم، لكننا لم نستغلها".

وأصبح موقف المنتخب الإيطالي صعبًا، بوجود في المركز الثاني، متساويًا في الرصيد مع شباب لا روخا، لكل منهما 3 نقاط، خلف المتصدر بست نقاط منتخب بولندا، وعن هذه الوضعية المعقدة قال رئيس اللعبة "الآن مصيرنا يتوقف على نتائج المنافسين، لكن علينا الحفاظ على ثقتنا بأنفسنا".

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وتابع "كما رأينا هذا المساء، أحيانًا كرة القدم تجلب بعض المفاجآت، والشيء المؤكد أنني سأجلس مع اللاعبين، لأننا لا نسمح بانحناء رؤوسنا للأسفل، يجب أن يظهروا شجاعة وتصميم أكثر من أي وقت مضى بعد هذه الهزيمة".

وأتم حديثه "الكثير من الإيطاليين تابعوا المباراة بشغف، لقد سيطرنا على اللقاء، لكن في النهاية خسرنا لأسباب كثيرة، والآن علينا نسيان ما حدث والاستعداد للمباراة القادمة، كنت مع اللاعبين، وأثق أنهم لم يصابوا بحماسة زائدة بعد الفوز على إسبانيا، لدينا مباراة صعبة يوم السبت، لكن كانت هناك مباراة في متناولنا".