بعد هجوم جمهور النصر عليه .. ماجد عبد الله يبرر صمته أمام قضية كنو

أصدر ماجد عبد الله؛ نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، أول رد فعل بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له على خلفية صمته أمام القضايا الخاصة بناديه طوال الفترة الماضية، مبررًا لماذا يرفض التعليق؟

النصر ينتصر في قضية كنو:

أصدرت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء أمس الأحد، قراراتها في القضية المقامة من العالمي ضد الهلال ولاعبه محمد كنو..

اللاعب كان قد وقع على عقود انتقاله للنصر في صفقة انتقال حر في يناير الماضي، على أن ينضم له بنهاية الموسم الجاري، بعد نهاية عقده مع الزعيم، لكن بعدها بأيام قام بتجديد عقده مع الأزرق.

النصر قدم شكوى ضد الزعيم وكنو بداعي التوقيع لناديين في آنٍ واحد، وفي الوقت الذي كان الهلاليون متأكدين به من صحة موقفهم، أدانتهم غرفة فض المنازعات.

فض المنازعات قررت إيقاف كنو وحرمان الهلال من التعاقدات، بجانب دفع تعويض مالي للنصر، في قرارات قابلة للاستئناف. (طالع التفاصيل)

كيف برر عبد الله صمته؟

الجمهور النصراوي هاجم أسطورته بشدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في ظل عزوف الأخير عن دعم العالمي في قضاياه.

تغريدة ترحيب ماجد بإحدى مشجعات العالمي، كانت بوابة الهجوم، إذ استغرب الجمهور اهتمام أسطورته بهذه الأمور، على عكس ما يفعله مع النصر. (طالع التفاصيل)

انتصار النصر في قضية كنو، دفع ماجد عبد الله للخروج للتوضيح أنه يرفض التعليق على القضايا، لثقته في إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، وثقته في صحة موقفها.

وكتب عبد الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " لم أتحدث منذ بداية القضية لأني واثق من الإجراءات التي اتخذتها إدارة نادي النصر؛ ولأننا في دولة تحترم اللوائح والأنظمة والقانون، لذلك من له حق سيأخذه في النهاية.

"مبروك لإدارة العالمي وجماهيره كسب القضية وحفظ حقوق النادي".

لم أتحدث منذ بداية القضية لأني واثق من الإجراءات التي اتخذتها إدارة نادي النصر؛ ولأننا في دولة تحترم اللوائح والأنظمة والقانون، لذلك من له حق سيأخذه في النهاية.

مبروك لإدارة العالمي وجماهيره كسب القضية وحفظ حقوق النادي. — ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) May 1, 2022

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